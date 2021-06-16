تفاصيل ٤ ساعات بين النقل ومجلس إدارة السكة الحديد

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قال الفريق كامل الوزير وزير النقل أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد صدق على تعيين عدد 1000 مهندس بهدف توفير كوادر شابة في المجالات الهندسية المختلفة مؤهلة للعمل بخطوط وورش شبكه السكك الحديدية وشبكة القطار الكهربائي السريع وكذلك تعيين 1500 فني للوظائف الفنية ( الهندسية المساعدة ) للوظائف الفنيه المختلفه ، مثل ( فني كهربائي - فني ميكانيكي - صراف تذاكر... ).

وأضاف خلال الاجتماع الموسع الذي استمر ٤ ساعات مع رئيس ونواب ورؤساء الإدارات المركزية بهيئة السكة الحديد بمقر الهيئة برمسيس، أن اختيار هذه العناصر الجديده يتم وفقاً لاعلى معايير الاختيار حيث يتم الاستعانة بهيئة التدريب بالقوات المسلحة لاختيار أفضل العناصر فنياً وطبياً ورياضياً وسلوكياً ونفسياً و إجراء تدريب مكثف لهذه العمالة الجديدة على النحو التالي (التدريب بالكلية الحربية للمهندسين / والتدريب بمعهد ضباط الصف المعلمين للفنيين ثم التدريب بمعهد وردان وبعدها التدريب العملي بمواقع العمل وكذلك التدريب الخارجي في الشركات المورده للوحدات المتحركة).

وأكد وزير النقل أن الكفاءة هي معيار الترقية والادارة وليست الأقدمية في جميع قطاعات الوزارة والسكة الحديد.

وقال خلال الاجتماع أن مرتكزات الخطة الخاصة بالعنصر البشري الحالي بالسكة الحديد تعتمد على عدة محاور منها خلق بيئة عمل مناسبة وحل كافة المشاكل الإدارية وتحقيق العدالة بين كل الموظفين والتدريب والتأهيل لهم لافتاً إلى أنه عقب الانتهاء من تدريب المهندسين الجدد بالكلية الحربية سيتم إجراء دورات رفع مستوى للعناصر الحالي بهيئة السكة الحديد بالكلية الحربية ومعهد ضباط صف المعلمين بالإضافة إلى إجراء دورات تخصصية راقية في مجالات مختلفه مثل الجرارات والتدريب على محاكيات جديدة والتدريب على أيدي خبراء ومدربين أجانب على هذه الجرارات.

وخلال الاجتماع استعرض الوزير مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية انتظام العمل في هذا المرفق الحيوي الهام مشيراً إلى أننا نسابق الزمن لتطوير مرفق السكة الحديد وهو ما يتطلب ضرورة العمل على مدار الساعة ونهو المشروعات الجاري تنفيذها وفقاً للجداول الزمنية المخططة خاصة مع النهضة الكبيرة التي يشهدها القطاع من تدعيم أسطول الوحدات المتحركة بصفقات هي الأضخم في تاريخ سكك حديد مصر.

وتابع "يأتي ذلك بالتزامن مع تنفيذ مشروعات ضخمة في كافة عناصر المنظومة من إشارات الى المحطات الى المزلقانات إلى تجديدات السكة مشيراً إلى ضرورة سرعة الانتهاء من تجديد العربات بالسكة الحديد بالتزامن مع توالي وصول دفعات صفقة تصنيع وتوريد ال 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم مسير أي قطار قديم على خطوط السكك الحديدية بنهاية هذا العام وذلك لتحقيق نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمه المقدمة لجمهور الركاب".

وأشار وزير النقل الى ضرورة إدخال شركات القطاع الخاص في مجال تطوير وتحسين العربات وتجديدها لسرعة الإنجاز وكذلك ضرورة نهو كافة الإجراءات الخاصة بالمشروعات المخطط تنفيذها في إطار الخطة الشاملة لتطوير السكة الحديد ومنها تحويل قطاع نقل البضائع والورش الى شركات وكذلك مشروعات كهربة وازدواج عدد من خطوط السكك الحديدية.

وأكد الوزير أن كل موظف يجب أن يقوم باداء مهمته على أكمل وجه وان يتسابق الجميع لخدمة المواطن مشيرا الى انه شرف لنا جميعا ان نخدم المواطن المصري مضيفاً أن على الجميع ان يعمل بروح الفريق وأن يتم تطبيق اللائحه بشكل صارم وان مبدأ الثواب والعقاب هو الأساس وأن المناصب القيادية بالكفاءة بصرف النظر عن الأقدمية.

كما شدد الوزير على حوكمة دخول الركاب للمحطات بالتذاكر وسرعة تركيب البوابات الخاصة بدخول وخروج الركاب في المحطات والتي ستبدأ كمرحلة أولى بالمحطات الأربعة الرئيسية (رمسيس والجيزة - وسيدي جابر ومصر بالإسكندرية ) وأوضح مسئولو السكة الحديد انه جاري تركيب البنيه الاساسيه للبوابات بمحطه الجيزة كما سيتم البدء خلال الأيام القادمة في البنيه الاساسيه للبوابات بمحطه رمسيس للسكك الحديدية .

وكان وزير النقل قد استبق هذا الإجتماع بجولة تفقدية بمحطة رمسيس تفقد خلالها شبابيك التذاكر وأرصفة المحطة واطمئن على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين وشدد على استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في كافة المحطات والقطارات والتقى بعدد من الركاب ودار حوار معهم حول استمرار تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير مرفق السكك السكة الحديدية وان الكل يعمل لتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب.