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محافظ السويس يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 86.9%

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اعتمد اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت ٨٦.٩ %، اليوم الأربعاء، بمقر ديوان عام المحافظة ،بحضور خالد سعداوى السكرتير العام ومحمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس وعدد من قيادات التعليم.

وقدم اللواء عبدالمجيد صقر، التهنئة لابنائه الطلاب والطالبات الناجحين والمتفوقين، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج في المراحل التعليمية التالية، ليصبحوا في مقدمة النابغين، وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.

وطالب محافظ السويس الاستعداد الجيد والكامل من الآن لامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية،، مؤكدا على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من التعقيم والتطهيرلجميع اللجان بالمدارس، والتأكيد من توفير جميع سبل الراحة لمواجهة أجواء الطقس الحار وتهيئة المناخ الملائم أمام الطلاب لأداء امتحاناتهم في سهولة ويسر.

يذكر ان عدد طلاب الشهادة الإعدادية بالسويس هذا العام بلغ ١٢٦١٠ طالب وعدد اللجان 87 لجنة على مستوي مدارس السويس الاعدادية.

اعتماد الشهادة الاعدادية بالسويس
اعتماد الشهادة الاعدادية بالسويس
اعتماد الشهادة الاعدادية بالسويس

المصرى اليوم

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