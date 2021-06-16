القبض على صاحب معرض دراجات نارية وسيارات بتهمة توظيف الأموال فى الغربية

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ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على صاحب معرض لتجارة الدراجات النارية والسيارات فى الغربية وتكثف الأجهزة الأمنية البحث عن شقيقه لاتهامهما بالإستيلاء على أموال المواطنين بقصد توظيفها حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من 3 مواطنين بمحافظة الغربية بقيام أحد الأشخاص بالإشتراك مع آخر بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها وإستثمارها بالمخالفة للقانون توصلت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وقيام صاحب معرض لتجارة الدراجات النارية والسيارات شقيقه وشريكه بذات الشركة، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثانٍ طنطا بالغربية بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الدراجات النارية والسيارات من خلال المعرض الخاص بهما - كائن بمدينة طنطا بالغربية مقابل أرباح مجزية متفق عليها فيما بينهم بالمخالفة للقـانــون وتمكنا من خلال ذلك الحصول على مبالغ مالية من الشاكين مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها من قيمة رأس المال وإلتزامهما مع الشاكين فى سداد الارباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنهما توقفا عن السـداد ورفضا رد أصــــل المبلغ المالى المسـتولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهم الأول ، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثانى "جارى تكثيف الجهود لضبطه".

كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم تم إتخاذ الإجراءات القانونية.