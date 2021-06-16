حقيقة تداول رسالة نصية تزعم تعارض استخدام أدوية التخدير مع لقاحات كورونا

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نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الأربعاء، ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من رسالة نصية تزعم تعارض استخدام أدوية التخدير مع لقاحات كورونا

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة الدواء المصرية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للرسالة المتداولة والتي تزعم تعارض استخدام أدوية التخدير مع لقاحات كورونا، وأن تلك الرسالة مزيفة، ولا أساس لها من الصحة، مُوضحةً أنه لا يوجد أي دليل علمي على تعارض استخدام أدوية التخدير مع لقاحات فيروس كورونا، مُشددةً على أن لقاحات كورونا في مصر آمنه وفعالة، وتخضع لعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل هيئة الدواء، طبقاً للقواعد العالمية والمحلية المتبعة للتأكد من جودتها وفاعليتها، مُهيبةً بالمواطنين ضرورة استشارة مقدمي الرعاية الصحية للتحقق من المعلومات الدوائية قبل تناولها، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى بهذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للهيئة (edaegypt.gov.eg).