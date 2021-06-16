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حقيقة تداول رسالة نصية تزعم تعارض استخدام أدوية التخدير مع لقاحات كورونا

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حقيقة تداول رسالة نصية تزعم تعارض استخدام أدوية التخدير مع لقاحات كورونا حقيقة تداول رسالة نصية تزعم تعارض استخدام أدوية التخدير مع لقاحات كورونا

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نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الأربعاء، ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من رسالة نصية تزعم تعارض استخدام أدوية التخدير مع لقاحات كورونا

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة الدواء المصرية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للرسالة المتداولة والتي تزعم تعارض استخدام أدوية التخدير مع لقاحات كورونا، وأن تلك الرسالة مزيفة، ولا أساس لها من الصحة، مُوضحةً أنه لا يوجد أي دليل علمي على تعارض استخدام أدوية التخدير مع لقاحات ، مُشددةً على أن لقاحات كورونا في آمنه وفعالة، وتخضع لعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل هيئة الدواء، طبقاً للقواعد العالمية والمحلية المتبعة للتأكد من جودتها وفاعليتها، مُهيبةً بالمواطنين ضرورة استشارة مقدمي الرعاية الصحية للتحقق من المعلومات الدوائية قبل تناولها، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى بهذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للهيئة (edaegypt.gov.eg).

May be an image of ‎text that says '‎العرية وناسه مجلس المركز الإعلامى شائعات << تداول رسالة نصية تزعم تعارض استخدام أدوية التخدير معلقاحات كورونا حقائق << هيئة الدواء :المصرية غير صحيح ونؤكد أن تلك الرسالة مزيفة ولا أساس لها من ,الصحة ونوضح يوجد أى دليل علمی على تعارض استخدام أدوية التخديرم لقاحات فيروس كورونا ونشددعلی أن لقاحات كورونا فى مصرآمنه ،وفعالة وتخضع لعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل هيئة الدواء طبقاً للقواعد العالمية والمحلية المتبعة للتأكد من جودتها وفاعليتها ونهيب بالمواطنين ضرورة استشارة الرعاية الصحية للتحقق من المعلومات الدوائية قبل تناولها مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها .الرسمية UNTNN EDA Kй DRUG SARS.CV1 ម‎'‎

المصرى اليوم

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