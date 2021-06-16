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بخطوات سهلة.. طريقة التظلم على مخالفاتك المرورية و«النتيجة»

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بخطوات سهلة.. طريقة التظلم على مخالفاتك المرورية و«النتيجة» بخطوات سهلة.. طريقة التظلم على مخالفاتك المرورية و«النتيجة»

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وفرت النيابة العامة بخطوات سهلة وبسيطة خدمة «التظلم الإلكتروني» على المخالفات المرورية من خلال الموقع الإلكتروني للإستعلام عن مخالفات المركبات والذي يمكن من خلال معرفة قيمة المخالفات وأماكن تحريرها وتواريخها، وكذلك التظلم عليها، ثم الرد على هذه اتظلمات من خلال «رسائل قصيرة» يتم إرسالها على رقم الهاتف الذي تدخه ضمن بياناتك.

وتنشر «المصري اليوم» خطوات التظلم على المخالفات المرورية من خلال الموقع الإلكتروني للإستعلام عن مخالفات المرور وهي كالتالي :
الدخول على الموقع من هذا الرابط والضغط على أيقونة التظلمات.
اختر نوع التظلم سواء على رخص المركبات أو رخص القيادة.
سيطلب منك إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة، والضغط على تفاصيل المخالفة.
بعدها تظهر جميع المخالفات المستحقة على المركبة محل الاستعلام، وتفاصيلها، وقيمة الحد الأدنى والأقصى للغرامة المستحقة.
يجرى تحديد مخالفة التظلم وسببه، ثم الضغط على كلمة «تظلم»
بعدها تظهر على الشاشة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية المستخدمة، وسيطلب منك الضغط على «موافق»
ستظهر البيانات الأساسية لرخصة المركبة، بعدها قم بكتابة بياناتك الشخصية في الخانات المخصصة لذلك، وفي النهاية اضغط على إرسال الطلب. ‏
من المقرر بعدها أن تظهر على الشاشة بيانات إيصال التظلم، ورقم الطلب الخاص به، احفظ الرقم لاستخدامه في المتابعة.
بعد ذلك سيتم إرسال نتيجة تظلمك في رسالة قصيرة على رقم الهاتف المحمول الذي قمت بإدخاله.

المصرى اليوم

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