ضعف المياه عن بعض مناطق بالمندرة بسبب كسر مفاجئ في الخط الناقل لها

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أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن ضعف المياه عن مناطق (شارع النبوي المهندس- العماروة الكبرى – الزهور- الحرمين) نظراً لحدوث كسر مفاجئ بالخط الناقل للمياه قطر 500 مم بشارع ( النبوي المهندس- امام مسجدالفرج – المندرة).

وأعربت الشركة عن أسفها لهذا العطل الخارج عن إرادتها، مشيرة إلى أنها تبذل قصارى جهدها لإنهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة.

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن (125) ومن أي محمول ( 035815700) الواتس آب (01210767877).