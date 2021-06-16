القبض على صاحب مركز تخسيس بـ القاهرة الجديدة بحوزته أدوية مهربة مجهولة المصدر

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ألقت مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة القبض على صاحب مركز تخسيس بدون ترخيص بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة لإدارته المركز بدون ترخيص ومزاولته مهنة صيدلى بدون ترخيص فضلاً عن حيازته أدوية مهربة جمركياً ومجهولة المصدر وغير مسجلة ومحظور تداولها داخل البلاد بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعثر بداخل المركز على كمية من الأدوية والمنشطات جميعها مهربة جمركياً ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بمواجهته إعترف بإدارته المركز بدون ترخيص ، وحيازته المضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأدوية والمنشطات مجهولة المصدر بقصد ترويجها .