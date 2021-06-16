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الهند تسجل أول حالة إصابة بالفطر الأخضر لمصاب بكورونا (هذه أعراضه)

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الهند تسجل أول حالة إصابة بالفطر الأخضر لمصاب بكورونا (هذه أعراضه) الهند تسجل أول حالة إصابة بالفطر الأخضر لمصاب بكورونا (هذه أعراضه)

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أفاد مصدر طبي في الهند بأنه تم تسجيل أول حالة إصابة بعدوى الفطر الأخضر لمتعافي من المستجد (كوفيد-19) في ولاية «ماديا براديش».

ونقلت قناة «إن دي تي في» الهندية، اليوم الأربعاء، عن المصدر، قوله إن الحالة لشخص يبلغ من العمر 34 عاما أصيب بفيروس كورونا لمدة شهرين قبل إصابته بنزيف في الأنف وحمى، والذي أثبتت الاختبارات إصابته بعد ذلك بعدوى الفطر الأخضر، تقول التقارير الصحفية إنه ربما تكون هذه هي الحالة الأولى لمثل هذه العدوى في البلاد.

أبلغ مدير بيانات المنطقة في قسم الصحة في إندور، أبورفا تيواري، أنه تم اكتشاف الفطر الأخضر في رئتي المريض، فالرجل البالغ من العمر 34 عامًا، مريض كورونا، كان يعالج في مستشفى أوروبيندو في إندور لمدة شهر ونصف، وكان مصابًا بنسبة 90 في المائة من عدوى الرئة، وأثناء التشخيص، تم اكتشاف فطر أخضر في رئتيه وهو مختلف: «داء الفطريات المخاطية أو الفطر الأسود، من المحتمل أن تكون هذه أول حالة فطر أخضر في البلاد».

ما هي الفطريات الخضراء؟

نظرًا لأن هذه هي الحالة الأولى على الأرجح لـ«الفطريات الخضراء»، يجري الأطباء بحثًا عميقًا لمعرفة ما إذا كان المزيد من مرضى كورونا، متعافين قد أصيبوا أيضًا بمرض فطري نادر.

يُعرف أيضًا بالاسم العلمي، داء الرشاشيات، وتشمل أعراض الفطريات الخضراء نزيف الأنف والحمى الشديدة التي تم العثور عليها في المريض البالغ من العمر 34 عامًا بعد تعافيه من كورونا.

المصرى اليوم

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