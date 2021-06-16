أخبار عاجلة

خالد الجندي: ثورة 30 يونيو أنقذت المصريين من معسكرات الإغاثة وجلبت خيرات الدنيا لهم -
محافظ الشرقية: مد فترة التقدم لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات حتى ٨ يوليو -
التقديم اليوم والمقابلة من الغد .. وظائف خالية لجميع المؤهلات وبدون مؤهل بالقاهرة والمحافظات -
أرامكو: نهدف لأن نصبح طرفا رئيسيا في سوق الهيدروجين العالمية -
رئيس الوزراء: الصومال يجري انتخابات غير مباشرة يوم 10 أكتوبر -
مدبولي يتفقد منطقة بطن البقرة العشوائية بعد إزالتها وتسكين أهلها -
ثورة إنشاءات رياضية بـ562 مشروعًا.. 2099 ميدالية فى آخر 3 سنوات (ملف خاص) -
رياضة مصر دائمًا تحصد الذهب (تقرير) -
«يا وطن جه قبل التاريخ».. محمد الحلو يطرح «يا مصراوية» بمناسبة ذكرى 30 يونيو (فيديو) -
مصادر: عدد "المرتزقة" السودانيين في ليبيا 9 آلاف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جمهورية القمر تُدين استهداف الحوثي مدرسة في عسير

Print
جمهورية القمر تُدين استهداف الحوثي مدرسة في عسير جمهورية القمر تُدين استهداف الحوثي مدرسة في عسير
جددت تضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات

جمهورية القمر تُدين استهداف الحوثي مدرسة في عسير

أدانت جمهورية القمر المتحدة، اليوم، استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية مدرسة بمنطقة عسير في المملكة.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية بجمهورية القمر المتحدة: الهجمات الإرهابية المستمرة لمليشيا الحوثي، تعكس تحديًا سافرًا للمجتمع الدولي، واستخفافًا بجميع القوانين والأعراف الدولية، وتعد تصعيدًا خطيرًا ودليلًا جديدًا على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وندد البيان بهذا العمل الإرهابي الذي يستهدف المنشآت المدنية، وجددت جمهورية القمر تضامنها الكامل مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.جمهورية القمر المتحدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصادر: عدد "المرتزقة" السودانيين في ليبيا 9 آلاف

مصادر: عدد "المرتزقة" السودانيين في ليبيا 9 آلاف

وزير الخارجية يستعرض أبرز القضايا الإقليمية والدولية مع نظيره الهندي

وزير الخارجية يستعرض أبرز القضايا الإقليمية والدولية مع نظيره الهندي

"صحة جازان" تستحدث 5 وحدات عناية مركزة

"صحة جازان" تستحدث 5 وحدات عناية مركزة

التوترات تعود إلى القدس الشرقية بعد هدم الاحتلال عقاراً فلسطينياً

التوترات تعود إلى القدس الشرقية بعد هدم الاحتلال عقاراً فلسطينياً