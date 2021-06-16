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"جيش الاحتلال" يقتل فلسطينية لأنها سلكت طريقًا عسكريًّا بالخطأ

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"جيش الاحتلال" يقتل فلسطينية لأنها سلكت طريقًا عسكريًّا بالخطأ "جيش الاحتلال" يقتل فلسطينية لأنها سلكت طريقًا عسكريًّا بالخطأ
محاضرة في كلية جامعة الاستقلال عمرها 29 عامًا من بلدة أبو ديس

استشهدت، ظهر اليوم الأربعاء، مواطنة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شمال مدينة القدس المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم: إن قوات الاحتلال أطلقت النار على المحاضرة في كلية جامعة الاستقلال مي خالد يوسف عفانة (29 عامًا) من بلدة أبو ديس شمال شرق القدس، كانت تقود مركبتها عند مدخل بلدة حزما، وسلكت بالخطأ شارعًا "عسكريًّا" شرَع الاحتلال في شقه منذ أسبوع؛ مما أدى إلى استشهادها.

وأضاف أن قوات الاحتلال أغلقت مدخل بلدة حزما الرئيسي، وأعاقت حركة السير على طول الشارع الرئيسي الواصل بين بلدتيْ حزما وعناتا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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