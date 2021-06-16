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ولي العهد يلتقي مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون تغير المناخ "جون كيري"

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ولي العهد يلتقي مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون تغير المناخ "جون كيري" ولي العهد يلتقي مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون تغير المناخ "جون كيري"
استعرض سموه معه الجهود الدولية المبذولة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي

ولي العهد يلتقي مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون تغير المناخ

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض، اليوم، مبعوث رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لشؤون تغير المناخ جون كيري.

شهد اللقاء استعراض الجهود الدولية المبذولة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي.

وتناول اللقاء الحديث حول مبادرات المملكة النوعية في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وخفض الانبعاثات، والحفاظ على البيئة ومكوناتها، وفي مقدمتها مبادرتا الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، إضافة إلى جهودها خلال رئاستها مجموعة العشرين العام الماضي في دفع تبني مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون.

حضر اللقاء الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي.

فيما حضر من الجانب الأمريكي، القائمة بأعمال السفارة الأمريكية بالمملكة مارتينا سترونغ، ورئيس فريق طموح المناخ والتنفيذ جوناثان بيرشينج، ورئيس الابتكار والاكتمال العالمي فارون سيفارام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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