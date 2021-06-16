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قام الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان ، والدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من عمداء الكليات، بزيارة تفقدية لمركز إبداع مصر الرقمي بجامعة أسوان والتابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك تلبية لدعوة المهندس أحمد سالم مدير المركز.

وتفقد رئيس الجامعة، المعامل المتخصصة الموجودة في المركز وتواصل مع مجموعة من شباب الدارسين، كما تواصل الدكتور أيمن عثمان مع مجموعة من خريجي المعهد و استفسر منهم عن فرص العمل التي أتيحت لهم بعد التخرج من المركز، حيث أفاد الشباب بحصول عدد كبير منهم على فرص للعمل ودعوتهم لشباب أسوان للإستفادة من خدمات المركز.

واستجاب الدكتور أيمن عثمان لدعوة المهندس أحمد سالم مدير المركز بعقد مجلس جامعة أسوان القادم في مركز إبداع مصر الرقمي وذلك لتعريف قيادات الجامعة بأنشطة المركز، كما وجه الدكتور أيمن عثمان بتقديم الدعم للمركز من الأجهزة المعنية في الجامعة وذلك حتي يتسنى للمركز تنفيذ الدور المطلوب منه وتقديم أفضل خدمة لشباب أسوان.

وأضاف الدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة أنه تم إنشاء هذا المركز بناءا على برتوكول التعاون والموقع بين وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة أسوان في فبراير 2019، وذلك بناء على توجيهات وزارة التعليم العالي لجامعة أسوان بدعم التحول الرقمي وتأهيل شباب الجامعة لسوق العمل والحصول على فرص عمل أفضل.

وأشار المهندس أحمد سالم مدير المركز، إلى أن المركز مكون من مبنى وحديقة على مساحة 5000 متر مربع داخل الحرم الجامعي بصحاري، وهو عبارة عن طابقين ويحتوي على عدد 9 معامل دراسية مجهزة بأحدث وسائل التعليم وعدد 3 قاعات محاضرات، ومركز للإبداع، والمركز متصل بالإنترنت بخط فائق السرعة ومغطى بشبكة إنترنت لاسلكية كما يحتوي المركز على معامل للنظم المدمجة وإنترنت الأشياء.

والجدير بالذكر أن المركز يقدم خدمات لثلاثة هيئات تابعة لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهي معهد تكنولوجيا المعلومات، المعهد القومي للإتصالات ومركز الإبداع ودعم ريادة الأعمال، ويقدم المركز خدمات التدريب على مجموعة كبيرة من المهارات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال منح طلاب الجامعات والخريجين.