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تطعيم 1500 من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة بنها بلقاح كورونا

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تطعيم 1500 من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة بنها بلقاح كورونا تطعيم 1500 من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة بنها بلقاح كورونا

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أعلن الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، أن إجمالي أعداد متلقي لقاح لجميع الفئات المستهدفة من «أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والفرق الطبية» بالجامعة بلغ 1500 حتى الآن.

وقال الجيزاوى، في بيان صحفي الأربعاء، إن الجامعة خصصت مقرين تطعيم لقاح فيروس كورونا وتم تجهيزهم لاستقبال أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة حيث يتم تطعيم كليات القطاع الطبي (الطب والتمريض والمعهد الفني للتمريض والعلاج الطبيعي والطب البيطري مباشرة بمعمل التحاليل والباثولوجيا الإكلينيكية بالمستشفى الجامعي، كما يتم تطعيم باقى كليات الجامعة في مبنى الرمد التابع لمستشفيات بنها الجامعية).

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى القاضى عميد كلية الطب قيام وحدة مكافحة العدوى بالمستشفى الجامعى برئاسة الدكتورة عبيرة السيد بالمتابعة المستمرة واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لأعمال التطعيم وتوفير كافة سبل الراحة لمتلقى اللقاح.

واضاف الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية أن التطعيم يتم تحت إشراف طبى مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لتجنب حدوث أي تكدس في الأعداد في مقر الحصول على اللقاح.

المصرى اليوم

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