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معك فى قريتك .. وزارة الداخلية توجه قوافل خدمية إنسانية لـ قرى المنوفية

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معك فى قريتك .. وزارة الداخلية توجه قوافل خدمية إنسانية لـ قرى المنوفية معك فى قريتك .. وزارة الداخلية توجه قوافل خدمية إنسانية لـ قرى المنوفية

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وجهت وزارة الداخلية قوافل خدمية إنسانية إستهدفت عدد من القرى بنطاق محافظة المنوفية لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية مواد غذائية متنوعة بالمجان على المواطنين ، كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان ، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من المستجد وإستمراراً لتفعيل مبادرة كلنا واحد .. معك فى قريتك تحت رعاية رئيس الجمهورية

كما شارك فى القافلة عدد من ضباط وضابطات حقوق الإنسان لتيسير تلبية مطالب أهالى تلك القرى الأمنية والخدمية وقد لاقى ذلك قبولاً وإستحساناً من الأهالى ، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

يأتى ذلك إستمرار لتفعيل مبادرة كلنا واحد – معك فى قريتك وزارة الداخلية تواصل توجيه قوافل خدمية وإنسانية بنطاق محافظة المنوفية فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة وفى ضوء المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى وإستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.

المصرى اليوم

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