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سعد سمير: الأهلي والترجي ديربي أفريقيا وهدفنا اللقب العاشر

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سعد سمير: الأهلي والترجي ديربي أفريقيا وهدفنا اللقب العاشر سعد سمير: الأهلي والترجي ديربي أفريقيا وهدفنا اللقب العاشر

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قال سعد سمير مدافع النادي الأهلي أن الفريق يعيش حالة تركيز قبل مواجهة الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وصرح خلال الموقع الرسمي للأهلي قائلاً: «سعيد جدا بروح اللاعبين، وحالة التركيز قبل مباراة الترجي التونسي، ونتمنى جميعا أن يحالفنا التوفيق بتحقيق نتيجة إيجابية».

وأضاف: «مباريات الأهلي والترجي التونسي تمثل «ديربي إفريقيا» من نوع خاص داخل القارة؛ لما تشهده من خبرات وعناصر مميزة في الفريقين».

وواصل «مبارياتنا مع الترجي دائما صعبة، وهذا ما تحدثنا فيه نحن اللاعبين بشأنه خلال الفترة الماضية وضرورة التركيز في المباراتين، من أجل التاهل للمباراة النهائية».

واختتم سعد سمير حديثه بالتأكيد على أن اللاعبين تتحلي بالروح المعنوية العالية والاصرار الكافي للحفاظ على اللقب وتحقيق إنجاز قاري جديد واسعاد الجماهير.

المصرى اليوم

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