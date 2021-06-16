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قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، إن اقتصاد بلاده تحسن هذا العام، فيما دعا لاتخاذ تدابير من أجل معالجة الوضع الغذائي «المتأزم» الناجم والأعاصير التي ضربت البلاد العام الماضي، وجائحة فيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن كيم ترأس الجلسة العامة للجنة المركزية لحزب العمال الكوريين الحاكم لمراجعة التقدم الذي تحقق في السياسات العامة والإجراءات الدقيقة لحل المشكلات الاقتصادية، وحددت اللجنة أهدافا ومهاما لتحقيق خطتها الخمسية الجديدة التي وضعتها في دورتها السابقة في فبراير، والتي تشمل زيادة إنتاج المواد الغذائية والمعادن.

وأضاف الزعيم الكوري الشمالي، أن هناك سلسلة من الانحرافات في جهود الحزب لتنفيذ الخطط بسبب العديد من المعوقات، مشيرا إلى نقص شديد في الإمدادات الغذائية.

ودعا كيم جونغ أون إلى اتخاذ خطوات لتقليل آثار الكوارث الطبيعية بعد الاستفادة من درس العام الماضي، بما يمثل مفتاحا لتحقيق الهدف الخاص بالعام الحالي.

وأعلنت كوريا الشمالية عدم تسجيلها أي إصابة بفيروس كورونا، حيث اتخذت تدابير احترازية بفرض إجراءات مشددة للحجر الصحي، كما أن البلاد تعرضت لموجات من الأعاصير، تسببت في تلف مساحات شاسعة من المحاصيل الزراعية.