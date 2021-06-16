أمانة الشرقية تغلق 7 منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية

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نفّذت 1500 جولة رقابية على المنشآت التجارية بالمنطقة

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1515 جولة رقابية، منها 13 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، ضمن جهودها في تكثيف الجانب الرقابي لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا".

وأسفرت الجولات عن إغلاق 7 منشآت مخالفة، وتحرير 83 مخالفة؛ لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية وتطبيق "توكلنا"؛ فيما تَلَقّت 21 بلاغًا عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية لمكافحة فيروس كورونا؛ وذلك عبر مركز البلاغات 940.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية المكثفة، للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بمدن ومحافظات المنطقة.

ودعت إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم فيها تجاوز الإجراءات الاحترازية والوقائية، عبر مركز البلاغات 940 لمعالجتها.