مقترح برلماني بزيادة عدد ماكينات الـATM بالمنيا

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قدم النائب حسانين توفيق، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، اقتراحا برغبة إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن زيادة عدد ماكينات الـATM، بقرى المنيا.

وقال توفيق في بيان له أنه في الوقت الذي تقوم فيه الدولة بخطوات جيدة نحو التحول الرقمى وميكنة أغلب الخدمات المقدمة للمواطنين، يعانى الأهالى في محافظة المنيا ولا سيما في القرى من قلة عدد ماكينات الـatm التي يستخدمها المواطنين في صرف الرواتب والمعاشات وسداد قيمة الخدمات وغيرها.

وأضاف حسانين توفيق، للأسف، نظرًا لقلة عدد الماكينات، يقف المواطنون صفوفًا أمام ماكينات الـATM إن وجدت بالقرية، لصرف المعاشات والرواتب كل شهر، وذلك بالطبع بالإضافة للصفوف أمام مكانب البريد.

وطالب عضو مجلس الشيوخ بزيادة عدد الماكينات بالمنيا وخاصة بالقرى، حيث توجد قرى كبيرة لا توجد بها ماكينة واحدة، ما يضطر الأهالى إلى الذهاب لقرى مجاورة، بها ماكينة، لصرف المعاشات والرواتب.

واقترح زيادة عدد الماكينات لتصبح 2 أو ثلاثة ماكينات في كل قرية، بالتنسيق بين وزارة الاتصالات والبنك المركزى، حيث أصبح المواطنين يعتمدون عليها في الحصول على الخدمات في ظل خطوات الدولة للتحول الرقمي.

كما طالب عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بضرورة الصيانة الدورية لتلك الماكينات، لأن عددًا كبيرًا من الماكينات تتوقف عن العمل لمدة أيام وأسابيع بسبب أعطال فنية بها، وكذلك لا بد من التأكد من وجود أموال بها بشكل دوري، حتى يستطيع المواطنون الاستفادة منها.

وقال توفيق: إن زيادة عدد ماكينات الـATM، من شأنه أن يخفف العبء على مكاتب البريد، والحد من الزحام أمام المكاتب، حيث سيتجه عدد كبير من المواطنين إلى استخدام الماكينات لصرف أموال المعاشات والرواتب وغيرها من الخدمات التي يمكن الحصول عليها من خلال تلك الماكينات، وهو ما سيوفر الوقت والجهد، وهو ما يتماشى مع خطوات الدولة في التحول الرقمي.