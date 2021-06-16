أخبار عاجلة

مصادر: عدد "المرتزقة" السودانيين في ليبيا 9 آلاف -
خالد الجندى: نعيش ثورة تصحيح تضرب المتاجرين بالدين -
بسبب كورونا .. طوكيو تمنع مرور شعلة «أولمبياد 2020» بالطرقات العامة -
نقابة المهندسين بالإسكندرية تطلق «الكامب الصيفى» لأنشطة الأطفال -
الأوبرا تحتفل بذكرى 30 يونيو مع أطفال «تنمية المواهب» -
بث مباشر ألماينا (0) إنجلترا (0) لحظة بلحظة -
تحسين المزاج وإنقاص الوزن.. 7 فوائد لشرب الماء في الصباح -
دنيا سمير غانم توجه رسالة مؤثرة إلى والدها بعد 40 يوما على رحيله -
بعد قليل.. وزير التعليم يعلن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة -
إزالة 3 حالات تعد على أرض زراعية بمركز إسنا جنوب الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

صوّر البلوجر المصرية بسمة بشاي من الخلف.. حبس متحرش المطار -

Print
صوّر البلوجر المصرية بسمة بشاي من الخلف.. حبس متحرش المطار - فيديو صوّر البلوجر المصرية بسمة بشاي من الخلف.. حبس متحرش المطار -

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمرت جهات التحقيق بحبس موظف بمطار القاهرة الجوى 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالتحرش بـ«البلوجر المصرية» بسمة بشاي، القادمة من بيروت خلال إنهاء أوراق خروجها من المطار، ووجهت له جهات التحقيق تهمة التحرش.

استمعت جهات التحقيق إلى الموظف المتهم بالتحرش والذى نفى في التحقيقات كافة الاتهمامات المنسوبة له مشيرا إلى أنه كان يصور الطابور الذي يقف فيه الركاب ولم يقصد التحرش أو تصوير المجنى عليها.

وفرغت جهات التحقيق محتويات الفيديو الذي ظهرت فيه المجنى عليها البلوجر المصرية بسمة بشاي أثناء تواجدها في مطار القاهرة وتبين ظهور المجنى عليها في الفيديو .

وقالت بسمة بشاي في نشرته عبر صفحتها أنها فوجئت بالمتهم خلال تواجدها في مطار القاهرة لانهاء استلام حقائبها عقب عودتها من لبنان باحد الاشخاص يقوم بتصويرها من الخلف واستعانت بالامن لفتح الهاتف وعثر على هاتفه مقطع فيديو اثناء تصويرها من الخلف .

وكانت شركة ميناء القاهرة الجوي أصدرت بيانا حول الواقعة قالت فيه: إنه بالاشارة إلى الفيديو الذي تم نشره على أحد مواقع التواصل الاجتماعي والتي عرف باسم متحرش المطار والمتضمن شكوي إحدى الراكبات القادمة على رحلة بيروت بتعرضها للتصوير من أحد العاملين بمبنى الركاب رقم ٣ بمطار القاهرة، تفيد شركة ميناء القاهرة الجوى بأنه تم إيقاف العامل اعتباراً من اليوم وسحب تصريحه الجمركي لحين الإنتهاء من التحقيقات بواسطة الجهات المعنية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«يا وطن جه قبل التاريخ».. محمد الحلو يطرح «يا مصراوية» بمناسبة ذكرى 30 يونيو (فيديو)

«يا وطن جه قبل التاريخ».. محمد الحلو يطرح «يا مصراوية» بمناسبة ذكرى 30 يونيو (فيديو)

«سقفة.. سقفة».. ليلى زاهر تحتفل بتخرجها وشقيقتها وتغني أمام أساتذتها (فيديو)

«سقفة.. سقفة».. ليلى زاهر تحتفل بتخرجها وشقيقتها وتغني أمام أساتذتها (فيديو)

مشجعة تتسبب في كارثة رياضية بسبب «لافتة» (فيديو)

مشجعة تتسبب في كارثة رياضية بسبب «لافتة» (فيديو)

بالفيديو.. سائح يطير فوق رؤوس سكان نيويورك بتصريح رسمي

بالفيديو.. سائح يطير فوق رؤوس سكان نيويورك بتصريح رسمي