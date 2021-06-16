صوّر البلوجر المصرية بسمة بشاي من الخلف.. حبس متحرش المطار

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أمرت جهات التحقيق بحبس موظف بمطار القاهرة الجوى 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالتحرش بـ«البلوجر المصرية» بسمة بشاي، القادمة من بيروت خلال إنهاء أوراق خروجها من المطار، ووجهت له جهات التحقيق تهمة التحرش.

استمعت جهات التحقيق إلى الموظف المتهم بالتحرش والذى نفى في التحقيقات كافة الاتهمامات المنسوبة له مشيرا إلى أنه كان يصور الطابور الذي يقف فيه الركاب ولم يقصد التحرش أو تصوير المجنى عليها.

وفرغت جهات التحقيق محتويات الفيديو الذي ظهرت فيه المجنى عليها البلوجر المصرية بسمة بشاي أثناء تواجدها في مطار القاهرة وتبين ظهور المجنى عليها في الفيديو .

وقالت بسمة بشاي في فيديو نشرته عبر صفحتها أنها فوجئت بالمتهم خلال تواجدها في مطار القاهرة لانهاء استلام حقائبها عقب عودتها من لبنان باحد الاشخاص يقوم بتصويرها من الخلف واستعانت بالامن لفتح الهاتف وعثر على هاتفه مقطع فيديو اثناء تصويرها من الخلف .

وكانت شركة ميناء القاهرة الجوي أصدرت بيانا حول الواقعة قالت فيه: إنه بالاشارة إلى الفيديو الذي تم نشره على أحد مواقع التواصل الاجتماعي والتي عرف باسم متحرش المطار والمتضمن شكوي إحدى الراكبات القادمة على رحلة بيروت بتعرضها للتصوير من أحد العاملين بمبنى الركاب رقم ٣ بمطار القاهرة، تفيد شركة ميناء القاهرة الجوى بأنه تم إيقاف العامل اعتباراً من اليوم وسحب تصريحه الجمركي لحين الإنتهاء من التحقيقات بواسطة الجهات المعنية.