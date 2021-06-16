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نفذت محافظة الإسكندرية، حملات مكبرة لإزالة أعمال البناء المخالف بأحياء العامرية أول وثان، وذلك في إطار التصدى لأي مخالفات بناء في المهد، بما يحقق الانضباط في الشارع السكندري.

وأسفرت الحملات عن إزالة وإيقاف أعمال بناء دون ترخيص بـ 3 منازل بمنطقة زاوية عبدالقادر بطريق الإسكندرية الصحراوي، وقريتي اليمن ورحيم.

ومن جانبه، أكد اللواء أشرف بهجت، رئيس حي العامرية ثان، أنه تم التحفظ على المعدات والمواد المستخدمة في البناء المخالف، لافتا إلى أنه جاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قرر تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد على مدار 24 ساعة.

حملة مكبرة لإزالة البناء المخالف في قرى العامرية غرب الإسكندرية| صور

حملة مكبرة لإزالة البناء المخالف في قرى العامرية غرب الإسكندرية| صور

حملة مكبرة لإزالة البناء المخالف في قرى العامرية غرب الإسكندرية| صور

حملة مكبرة لإزالة البناء المخالف في قرى العامرية غرب الإسكندرية| صور

حملة مكبرة لإزالة البناء المخالف في قرى العامرية غرب الإسكندرية| صور

حملة مكبرة لإزالة البناء المخالف في قرى العامرية غرب الإسكندرية| صور