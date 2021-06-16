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حملات تفتيشية ورقابية على الأسواق والمحال التجارية لضبط المخالفين بالشرقية

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حملات تفتيشية ورقابية على الأسواق والمحال التجارية لضبط المخالفين بالشرقية حملات تفتيشية ورقابية على الأسواق والمحال التجارية لضبط المخالفين بالشرقية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية ، من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز، ومصانع ومخازن المواد الغذائية، ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها في السوق السوداء، وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار، ترأس أحمد إبراهيم، مدير إدارة تموين العاشر من رمضان، حملة على الأنشطة التجارية ومخازن المواد الغذائية والتجار التموينيين، أسفرت الحملة عن تحرير محضر ضد أحد مخازن الجملة، لإدارته النشاط بدون ترخيص من الجهات الحكومية، وتم التحفظ على ٣٠ كيس منظف ملابس زنة الكيس ١٠ كيلو بإجمالي ٣٠٠ كيلو.

كما قام مسئولي الحملة بتحرير محضر ضد أحد التجار التموينين بالمدينة، لقيامه ببيع السلع التموينية زيت تمويني بأزيد من السعر المقرر، وكذلك تحرير محضر ضد أحد التجار التموينين بالمدينة، لعدم ممارسته النشاط على الوجه المعتاد أثناء المرور، بالإضافة إلى تحرير محضرين ضد أصحاب أنشطة تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.

المصرى اليوم

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