بعد تحقيق 18% زيادة عن المستهدف.. محافظ بني سويف: استلام 236 ألف و152 طن قمح محلي.. وقصر أعمال التوريد على 6 مواقع

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صرح الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف أنه تم"أمس"استلام وتوريد 148طن قمح،ليصل إجمالي الكميات الموردة"منذ بداية موسم التوريد منتصف أبريل الماضى وحتى صباح اليوم "إلى أكثر من 236 ألف و152 طن قمح،بنسبة تزيد عن 118 % من المستهدف توريده هذا الموسم،لافتاً إلى أنه تم تحديد"6 مواقع"للتوريد الأقماح المحلية وهي(صومعة كوم أبوراضى،شونة سمسطا البنك،شونة اهناسيا البنك،شونة مطحن الواسطى،مركز تجميع سمسطا العالمية، شونة بني سليمان الشرقية) والتي سيستمر العمل بها حتى منتصف يوليو القادم أو لحين امتلاء سعتها التخزينية

وأشار المحافظ إلى أن هذا القرار يتم تطبيقه بداية من اليوم الأربعاء،وذلك في ضوء ما قررته وزارة التموين،وتم خلاله تمت مراعاة السعات التخزينية المتبقية والبعد المكاني للمساحات المنزرعة عند تحديد تلك المواقع بالتنسيق بين غرفة عمليات وزارة التموين واللجنة المشكلة بالمحافظة،مع استمرار أعمال التوريد بنفس الضوابط والمعايير والمواعيد المقررة من 8 صباحا وحتى 6 مساء

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي لقسم صيانة الحبوب بمديرية التموين،حول سير العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي 2020/2021،وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين،حيث تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مديرعام التموين وعضوية مدير عام الزراعة،رئيس قسم صيانة الحبوب،مديري التفتيش المالي والإداري والشؤون القانونية والمالية بالمحافظة ،وهيئة سلامة الغذاء،والتي تتولى الإشراف ومتابعة عمليات استلام وتوريد القمح في بداية ونهاية موسم التوريد،والتنسيق مع أعضاء لجان الاستلام والتوريد بكل موقع تخزيني، وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة

يُذكر أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر 123 ألف و416 فداناً على مستوى المحافظة بإنتاجية متوقعة تصل إلى 2مليون 221 ألف و488 أردباً بما يعادل( 333 ألف و556 طناً)،فيما يبلغ إجمالي السعات التخزينية أكثر من 230ألف طن تقريبا موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية،بمستهدف توريد 200 ألف طن هذا الموسم،وذلك بجانب أكثر من 30 مركز تجميع بمراكز ومدن المحافظة