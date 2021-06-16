ضبط عناصر إجرامية وهاربين من أحكام قضائية وأسلحة نارية في الفيوم (تفاصيل)

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وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم، اليوم الأربعاء، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة إطسا بمديرية أمن الفيوم.

وأسفرت جهود الحملة- بحسب بيان لوزارة الداخلية، عن ضبط 3 قطع سلاح ناري بحوزة 3 متهمين، لاثنين منهم معلومات جنائية، وضبط 4 قضايا مخدرات ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، بحوزة 4 متهمين، لأحدهم معلومات جنائية.

كما أسفرت عن ضبط قطعتي سلاح أبيض، ومتهمين مطلوب ضبطهما وإحضارهما على ذمة قضيتين، فضلاً عن تنفيذ 92 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومتجرى المواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.