أخبار عاجلة

مصادر: عدد "المرتزقة" السودانيين في ليبيا 9 آلاف -
خالد الجندى: نعيش ثورة تصحيح تضرب المتاجرين بالدين -
بسبب كورونا .. طوكيو تمنع مرور شعلة «أولمبياد 2020» بالطرقات العامة -
نقابة المهندسين بالإسكندرية تطلق «الكامب الصيفى» لأنشطة الأطفال -
الأوبرا تحتفل بذكرى 30 يونيو مع أطفال «تنمية المواهب» -
بث مباشر ألماينا (0) إنجلترا (0) لحظة بلحظة -
تحسين المزاج وإنقاص الوزن.. 7 فوائد لشرب الماء في الصباح -
دنيا سمير غانم توجه رسالة مؤثرة إلى والدها بعد 40 يوما على رحيله -
بعد قليل.. وزير التعليم يعلن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة -
إزالة 3 حالات تعد على أرض زراعية بمركز إسنا جنوب الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ضبط عناصر إجرامية وهاربين من أحكام قضائية وأسلحة نارية في الفيوم (تفاصيل)

Print
ضبط عناصر إجرامية وهاربين من أحكام قضائية وأسلحة نارية في الفيوم (تفاصيل) ضبط عناصر إجرامية وهاربين من أحكام قضائية وأسلحة نارية في الفيوم (تفاصيل)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم، اليوم الأربعاء، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة إطسا بمديرية أمن الفيوم.

وأسفرت جهود الحملة- بحسب بيان لوزارة الداخلية، عن ضبط 3 قطع سلاح ناري بحوزة 3 متهمين، لاثنين منهم معلومات جنائية، وضبط 4 قضايا مخدرات ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، بحوزة 4 متهمين، لأحدهم معلومات جنائية.

كما أسفرت عن ضبط قطعتي سلاح أبيض، ومتهمين مطلوب ضبطهما وإحضارهما على ذمة قضيتين، فضلاً عن تنفيذ 92 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومتجرى المواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ضبط 20 قضية تموينية في أسوان

ضبط 20 قضية تموينية في أسوان

لن تكلفك شيئًا .. عادة يومية لتقليل دهون البطن

لن تكلفك شيئًا .. عادة يومية لتقليل دهون البطن

خالد الجندى: نعيش ثورة تصحيح تضرب المتاجرين بالدين

خالد الجندى: نعيش ثورة تصحيح تضرب المتاجرين بالدين

بسبب كورونا .. طوكيو تمنع مرور شعلة «أولمبياد 2020» بالطرقات العامة

بسبب كورونا .. طوكيو تمنع مرور شعلة «أولمبياد 2020» بالطرقات العامة