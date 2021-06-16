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كشف وعلاج مجاتي لأهالي «منشأة الدهب» بالمنيا

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كشف وعلاج مجاتي لأهالي «منشأة الدهب» بالمنيا كشف وعلاج مجاتي لأهالي «منشأة الدهب» بالمنيا

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أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

قال دكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نظمت قافلة طبية، بقرية منشأة الدهب القبلية، بمركز المنيا، خلال يومي 14 و15 يونية الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1760 حالة مترددة، وصرف الأدوية، وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

أوضح الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 358 حالة جراحة و460 حالة اطفال و229 باطنة و120 قلب و102 نساء و51 تنظيم اسرة و87 اسنان و222 جلدية و131 حالة انف واذن، إلى جانب انه تم عمل 126 تحاليل مختلفة وعمل 22 حالة موجات صوتيه وعمل 8 حالة رسم قلب، وعمل 8 حالة اشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 143 متردد، وتم خلع اسنان لـ 8 حالات بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 30 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 89 متردد، كما تم استخدام 9 عيادات متنقلة وتضم صيدلية ومعمل دم وسجلات.

المصرى اليوم

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