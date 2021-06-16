محافظ الشرقية: إنشاء مشروعات خدمية بتكلفة 7.3 مليار جنيه خلال 7 سنوات

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحية ورفع كفاءتها ،وتسعى جاهدة إلى الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والإستثمارية بمراكز ومدن المحافظة، للمساهمة في توفير إحتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب الجاد، وكذلك المشاركة في بناء مستقبل مصر الجديدة .

أضاف محافظ الشرقية، أن المحافظة شهدت خلال الـ 7 سنوات الماضية طفرة هائلة في تنفيذ مشروعات الإسكان الإجتماعي والإستثماري، بإقامة وحدات سكنية بمساحات مختلفة لتوفير مسكن ملائم ومناسب للشباب ومحدودي الدخل ،فضلاً عن ما تقدمه من إتاحة فرص عمل حقيقية للشباب في ذلك القطاع الحيوي والهام ،بالإضافة إلى إنشاء 5 أسواق حضارية للقضاء على ظاهرة انتشار السويقات العشوائية، وإفتراش الباعة الجائلين للشوارع وللحد من ظاهرة البطالة في المجتمع.

أوضح محافظ الشرقية أنه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى مايو 2021 ،شهدت محافظة الشرقية إنشاء 53678 وحدة إسكان إجتماعي بتكلفة 7 مليار و185 مليون و800 ألف جنيه، منهم 3218 وحدة سكنية بمختلف مراكز ومدن المحافظة بتكلفة 554 مليون و800 ألف جنيه، و50460 وحدة سكنية بمدينة العاشر من رمضان بتكلفة 6 مليون و631 مليون جنيه، وكذلك إنشاء 509 وحدة سكنية إسكان استثماري بنطاق دائرة المحافظة بتكلفة 104 مليون و500 ألف جنيه، وذلك لتوفير مسكن ملائم لمحدودي الدخل والأسر الأولي بالرعاية.

وأضاف أنه خلال تلك الفترة تم إنشاء 5 أسواق حضارية تضم 283 محل تجاري بتكلفة 30 مليون و400 ألف جنيه، ونقل وتطوير 6 مواقف سيارات بتكلفة 5 مليون جنيه، وتطوير وإنشاء 11 مشروع خدمي حكومي بمختلف مراكز ومدن المحافظة بتكلفة 27 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء وتجهيز المكتبة العامة بفاقوس بتكلفة بلغت 20 مليون جنيه، وذلك بهدف تطوير البنية التحتية بقطاع الإسكان بنطاق المحافظة.