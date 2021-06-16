إزالة 531 حالة تعد على مساحة 205 ألف متر ضمن الموجة الـ 17 ببني سويف

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تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في حملات الموجة الــ17 لإزالة التعديات على نهر النيل، والتي تنفذها الإدارة العامة لحماية النيل، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضى المتعد عليها وحماية مجرى نهرالنيل بالمحافظات النيلية،وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومتابعة من وزارة التنمية المحلي.

تبين من التقرير الذي أعده أحمد إبراهيم مدير جهاز حماية أملاك الدولة، أنه تم أمس الثلاثاء، إزالة 6 حالات تعد بالبناء المخالف على مساحة 1050متراً بنطاق مركز ومدينة ببا، ليصل بذلك إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على نهر النيل بدائرة المحافظة إلى 531 حالة تعد على مساحة إجمالية 205 ألف و861 متراً مربعاً، وذلك منذ بدء الحملة وحتى صباح اليوم.



وأضاف أحمد إبراهيم، أن الموجة تنفذها الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية من الجهات التنفيذية والأمنية، لافتا إلى أن الحملة قد بدأت أواخر مارس الماضي، بهدف إزالة التعديات على نهر النيل والجزر النيلية بنطاق المراكز المطلة على النيل بالمحافظة، منوهاً عن تكليفات المحافظ للأجهزة التنفيذية المعنية بعدم السماح بعودة التعديات مجدداً وتكليف رؤساء الوحدات المحلية بسرعة الإبلاغ عن أية حالات تعتبر جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات الحالية.