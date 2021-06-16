أخبار عاجلة

مصادر: عدد "المرتزقة" السودانيين في ليبيا 9 آلاف -
خالد الجندى: نعيش ثورة تصحيح تضرب المتاجرين بالدين -
بسبب كورونا .. طوكيو تمنع مرور شعلة «أولمبياد 2020» بالطرقات العامة -
نقابة المهندسين بالإسكندرية تطلق «الكامب الصيفى» لأنشطة الأطفال -
الأوبرا تحتفل بذكرى 30 يونيو مع أطفال «تنمية المواهب» -
بث مباشر ألماينا (0) إنجلترا (0) لحظة بلحظة -
تحسين المزاج وإنقاص الوزن.. 7 فوائد لشرب الماء في الصباح -
دنيا سمير غانم توجه رسالة مؤثرة إلى والدها بعد 40 يوما على رحيله -
بعد قليل.. وزير التعليم يعلن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة -
إزالة 3 حالات تعد على أرض زراعية بمركز إسنا جنوب الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

موريتانية تزوجت 55 مرة في 35 سنة.. فترة الزواج تراوحت بين 3 أشهر وأسبوعين وأحيانا يومين ()

Print
موريتانية تزوجت 55 مرة في 35 سنة.. فترة الزواج تراوحت بين 3 أشهر وأسبوعين وأحيانا يومين (فيديو) موريتانية تزوجت 55 مرة في 35 سنة.. فترة الزواج تراوحت بين 3 أشهر وأسبوعين وأحيانا يومين ()

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدرت قصة سيدة موريتانية، اهتمام الكثير عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد الكشف عن زواجها 55 مرة خلال 35 عاماً.

القصة التي تعود تفاصيل الكشف عنها لـ2015، عندما تحدثت التقارير عن السيدة سٌلم، التي قالت إنها بدأت رحلتها الزوجية في سن مبكرة وتزوجت من أنواع مختلفة من الرجال.

واستمر أطول زواج 15 سنة، وتراوحت الزيجات الأخرى بين ثلاثة أشهر وأسبوعين وحتى يومين، على مدار الـ35 عاماً.

وتقول إن الأسباب وراء الانفصال هي الغيرة وقلة المسؤولية من أزواجها، وعلى الرغم من ذلك تتذكر سٌلم جميع أسماء زوجها وتقول أيضًا إنها شعرت بالأمان مع ثلاثة منهم فقط.

ووفقًا للبنك الدولي، فهي ثاني أكبر مصدر لخام الحديد في إفريقيا، وهي منتج متواضع للنفط مع احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي، وتحتوي مياهها على بعض من أكثر مخزونات الأسماك وفرة في العالم.

يمكنك مشاهدة تقرير قناة «سكاي نيوز» عن السيدة سٌلم

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«سقفة.. سقفة».. ليلى زاهر تحتفل بتخرجها وشقيقتها وتغني أمام أساتذتها (فيديو)

«سقفة.. سقفة».. ليلى زاهر تحتفل بتخرجها وشقيقتها وتغني أمام أساتذتها (فيديو)

مشجعة تتسبب في كارثة رياضية بسبب «لافتة» (فيديو)

مشجعة تتسبب في كارثة رياضية بسبب «لافتة» (فيديو)

بالفيديو.. سائح يطير فوق رؤوس سكان نيويورك بتصريح رسمي

بالفيديو.. سائح يطير فوق رؤوس سكان نيويورك بتصريح رسمي

نضال الأحمدية تهاجم حسام حبيب: يعاني من الغطرسة.. ولم يستطع نفي كلام والده (فيديو)

نضال الأحمدية تهاجم حسام حبيب: يعاني من الغطرسة.. ولم يستطع نفي كلام والده (فيديو)