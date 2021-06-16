★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدرت قصة سيدة موريتانية، اهتمام الكثير عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد الكشف عن زواجها 55 مرة خلال 35 عاماً.

القصة التي تعود تفاصيل الكشف عنها لـ2015، عندما تحدثت التقارير عن السيدة سٌلم، التي قالت إنها بدأت رحلتها الزوجية في سن مبكرة وتزوجت من أنواع مختلفة من الرجال.

واستمر أطول زواج 15 سنة، وتراوحت الزيجات الأخرى بين ثلاثة أشهر وأسبوعين وحتى يومين، على مدار الـ35 عاماً.

وتقول إن الأسباب وراء الانفصال هي الغيرة وقلة المسؤولية من أزواجها، وعلى الرغم من ذلك تتذكر سٌلم جميع أسماء زوجها وتقول أيضًا إنها شعرت بالأمان مع ثلاثة منهم فقط.

ووفقًا للبنك الدولي، فهي ثاني أكبر مصدر لخام الحديد في إفريقيا، وهي منتج متواضع للنفط مع احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي، وتحتوي مياهها على بعض من أكثر مخزونات الأسماك وفرة في العالم.

يمكنك مشاهدة تقرير قناة «سكاي نيوز» عن السيدة سٌلم