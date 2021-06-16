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"الأرصاد" يُطلق برنامج اللقاء التفاعلي عبر منصة تويتر

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"الأرصاد" يُطلق برنامج اللقاء التفاعلي عبر منصة تويتر "الأرصاد" يُطلق برنامج اللقاء التفاعلي عبر منصة تويتر
قال: في بادرة تعد الأولى من نوعها بهدف توعية المجتمع

أطلق المركز الوطني للأرصاد، برنامج اللقاء الشهري بهدف رفع مستوى الوعي بأهمية الأرصاد ودورها في المجتمع، وذلك ضمن برنامج "الأرصاد مهمة في حياتنا" ويعتمد اللقاء الشهري الذي أطلق عبر خدمة مساحات الصوتية عبر منصة تويتر لطرح المواضيع ذات الأهمية والمتداولة في المجتمع المتعلقة بالطقس والمناخ ويعتمد اللقاء على ترشيحات الجمهور للمواضيع التي يرغبون مناقشتها مع مختصي المركز.

وتهدف هذه الخطوة، وفقاً للمتحدث الرسمي حسين القحطاني، إلى الاستفادة من المساحات التفاعلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تعد أكبر جماهيرية في المملكة لدعم توجّه المركز في برامجه التوعوية التثقيفية.

وقال إن أول لقاء سيكون عن "تباين درجات الحرارة"، وهو الموضوع الأكثر تداولاً بين فئات المجتمع ووسائل التواصل الاجتماعي والأكثر طلباً في الاستفسارات، وسيكون بروتوكول اللقاء في استضافة خبراء معنيين في إطار تفاعلي مع الجمهور للرد على استفساراتهم وإيضاح الجانب العلمي والعملي فيما يتعلق بالقياسات الفعلية لدرجات الحرارة ودور المؤثرات عليها والجانب المتعلق بدرجة الشعور والإحساس.المركز الوطني للأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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