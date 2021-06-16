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بمساعدة زوجها .. سيدة تجمع مليوني جنيه من مدخرات العاملين بالخارج

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بمساعدة زوجها .. سيدة تجمع مليوني جنيه من مدخرات العاملين بالخارج بمساعدة زوجها .. سيدة تجمع مليوني جنيه من مدخرات العاملين بالخارج

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ألقت مباحث الأموال العامة، الأربعاء، القبض على سيدة بالدقهلية، لقيامها بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، بمساعدة زوجها الذي بعمل بإحدى الدول.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، قيام إحدى السيدات وزوجها «يعمل بالخارج»، مقيمين بدائرة مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، بالعملة الأجنبية، من خلال الثاني، وإرسالها للأولى عن طريق السائقين أو العائدين للبلاد.

وأضافت التحريات أن الزوجة تقوم باستلام الأموال واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك تقوم بإرسالها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريتها والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية، مـقابل عمولة مالية، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي بالاشتراك مع زوجها، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقًا للفحص المستندي مليوني جنيه مصري.

المصرى اليوم

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