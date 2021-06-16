السحب أو الحبس.. الداخلية تعلن الموعد النهائي لتطبيق عقوبات الملصق الإلكتروني (التفاصيل)

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أعلنت وزارالداخلية، انه إعتباراً من شهر سبتمبر القادم سيتم بدء تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التي لم تقم بتركيب الملصق الإلكتروني أو ذات الملصق التالف أو المتعمد إخفاؤه أو التي تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته.

وقالت الداخلية في بيان اليوم الاربعاء: «تشمل العقوبات (سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر والحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد عن ألف وخمسمائة جنيه.. أو إحدى هاتين العقوبتين )».

وأضافت: «هذا وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين سرعة التوجه لإدارات المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكترونى، وحرصاً من الوزارة على تطبيق الإجراءات الإحترازية ومنعاً للإزدحام تواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكى المركبات ذات التراخيص السارية بكافة أنواعها من القيام بطلب تركيب ملصق إلكترونى وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها عبارة ( ذات ملصق إلكترونى ) وإستلام الملصق الإلكترونى وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط» .

وتابعت: «ويتم إستخدام الخدمة على النحو التالى».

- تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن عن طريق الموقع الرسمى لوزارة الداخلية www.moi.gov.eg أو الدخول مباشرة على بوابة مرور مصرTraffic.moi.gov.eg

- إختيار خدمات المركبات.

- إختيار خدمة سداد رسوم إصدار الملصق الإلكترونى.

- سداد رسوم الخدمة المطلوبة.

اخر مهلة لتركيب الملصق الالكتروني - صورة أرشيفية

تركيب الملصق الالكتروني - صورة أرشيفية

تركيب الملصق الالكتروني - صورة أرشيفية