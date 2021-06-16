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محامي سيدة الدقهلية يكشف تفاصيل جديدة: الزوج متعدد الزيجات وقد يكون على ذمته 4

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محامي سيدة الدقهلية يكشف تفاصيل جديدة: الزوج متعدد الزيجات وقد يكون على ذمته 4 محامي سيدة الدقهلية يكشف تفاصيل جديدة: الزوج متعدد الزيجات وقد يكون على ذمته 4

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كشف المحامي محمد سليمان، تفاصيل السيدة التي اكتشفت أنها مطلقة منذ 5 سنوات دون أن يخبرها زوجها، موضحًا أن الزوج هو رجل أعمال وملتزم دينيًا وأخلاقيًا.

وتابع في تصريحات لبرنامج حديث القاهرة، على شاشة القاهرة والناس، مع كريمة عوض، خيري رمضان، أن الرجل لديه أكثر من زيجة ومن الممكن أن يكون متزوج 4 زوجات ليس معروف حتى الآن.

وكشف المحامي أنه بدأ الأمر في الوصول لمعلومات من السجل المدني وتحصل على القسيمة الورقية للطلاق لهذه السيدة منذ 22 مارس 2015.

وأضاف أنه تأكد بانه لم يُرجع سيدة الدقهلية لذمته، كما أنه هذه السيدة أم وحاضنة من هذا الرجل، متابعًا: «بعد ما طلقها من غير ما تعرف حملت منه وأجهضت الطفل لاسباب صحية، وكشف المحامي أنه لم يتواجد في فترة العدة لكي يرجعها شرعيًا وتكون على ذمته.

وأوضح أن السيدة توجهت بان زوجها طردها في 2020، كما أن المحامي العام أصدر قرار في شهر 10 من العام الماضي بتمكين الزوجة من مشاركة الزوج في مسكن الزوجية، منوهًا على القضية مازالت في يد النيابة، وهناك ببلاغ بأن هناك مواقعة أنثى دون رضاها.

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المصرى اليوم

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