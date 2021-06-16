أخبار عاجلة

خالد الجندى: نعيش ثورة تصحيح تضرب المتاجرين بالدين -
بسبب كورونا .. طوكيو تمنع مرور شعلة «أولمبياد 2020» بالطرقات العامة -
نقابة المهندسين بالإسكندرية تطلق «الكامب الصيفى» لأنشطة الأطفال -
الأوبرا تحتفل بذكرى 30 يونيو مع أطفال «تنمية المواهب» -
بث مباشر ألماينا (0) إنجلترا (0) لحظة بلحظة -
تحسين المزاج وإنقاص الوزن.. 7 فوائد لشرب الماء في الصباح -
دنيا سمير غانم توجه رسالة مؤثرة إلى والدها بعد 40 يوما على رحيله -
بعد قليل.. وزير التعليم يعلن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة -
إزالة 3 حالات تعد على أرض زراعية بمركز إسنا جنوب الأقصر -
أنغام: شيرين عبدالوهاب بنت أصول ومتربية عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزير النقل يستعرض مع مجلس إدارة السكة الحديد انتظام مواعيد القطارات

Print
وزير النقل يستعرض مع مجلس إدارة السكة الحديد انتظام مواعيد القطارات وزير النقل يستعرض مع مجلس إدارة السكة الحديد انتظام مواعيد القطارات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض الفريق كامل الوزير- وزير النقل مع رئيس وقيادات هيئه السكك الحديدية انتظام العمل في هذا المرفق الحيوي الهام، مشيراً إلى أننا نسابق الزمن لتطوير مرفق السكة الحديد.

وأضاف أن ذلك يتطلب ضرورة العمل على مدار الساعة ونهو المشروعات الجاري تنفيذها وفقاً للجداول الزمنية المخططة خاصة مع النهضة الكبيرة التي يشهدها القطاع من تدعيم أسطول الوحدات المتحركة بصفقات هي الأضخم في تاريخ سكك حديد .

ويأتي ذلك بالتزامن مع تنفيذ مشروعات ضخمة في كافة عناصر المنظومة من إشارات إلى المحطات إلى المزلقانات إلى تجديدات السكة مشيراً إلى ضرورة سرعة الانتهاء من تجديد العربات بالسكة الحديد بالتزامن مع توالي وصول دفعات صفقة تصنيع وتوريد ال 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم مسير أي قطار قديم على خطوط السكك الحديدية بنهاية هذا العام وذلك لتحقيق نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمه المقدمه لجمهور الركاب

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
محمد مرجان: حان الوقت لتحويل الرياضة المصرية إلى صناعة تُدار بفكر إستثماري إحترافي

محمد مرجان: حان الوقت لتحويل الرياضة المصرية إلى صناعة تُدار بفكر إستثماري إحترافي

رئيس جامعة القاهرة: الجذور المشتركة بين مصر وأفريقيا تتمثل في الأرض والدم والتاريخ

رئيس جامعة القاهرة: الجذور المشتركة بين مصر وأفريقيا تتمثل في الأرض والدم والتاريخ

الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو

الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو

إسماعيل مختار: 30 يونيو رمز لمصر الجديدة التي طالما حلمنا بها

إسماعيل مختار: 30 يونيو رمز لمصر الجديدة التي طالما حلمنا بها