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جولة تفقدية لمحافظ قنا بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة «هوّ» الصناعية

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أجرى اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة «هوّ» الصناعية بمدينة نجع حمادى، رافقه حازم عمر نائب محافظ قنا والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بمحافظة قنا وعدد من القيادات التنفيذية والمعنيين بملف الاستثمار والمناطق الصناعية بالمحافظة.

استهل محافظ قنا زيارته بتفقد الأعمال الإنشائية بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وهو أحد 13 مجمعا صناعيا وجه بإنشائهما الرئيس عبدالفتاح السيسى في 12 محافظة بهدف دعم وتطوير قطاع الصناعات الصغيرة والمتطورة.

وأوضح محافظ قنا أن المجمع مقام على مساحة 71 فدان، ويشمل 28 هنجرا تضم بدورها 420 وحدة صناعية بمساحات تتراوح بين 144 و450 م2 بتكلفة مالية تتخطى مليار جنيه ويوفر حوالى 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وحوالى 10 ألف فرصة أخرى غير مباشرة، مضيفا أن المجمع يشمل جميع المرافق الأساسية، كما أنه يضم عدد من المبانى الخدمية لخدمة العاملين بالمجمع هي مبنى إداري ومعرض للمنتجات ومطعم وكافتيريا وسوبر ماركت ومسجد، موجها الشركة المنفذة للمشروع الالتزام بتطبيق معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية في الأعمال المنفذة لتوفير بيئة آمنة للعاملين وذلك حرصًا على صحتهم وسلامتهم، كما أعطي تعليماته بسرعة الإنتهاء من زراعة المناطق الخضراء داخل المجمع لإضفاء لمسة جمالية على المشروع.

محافظ قنا يتفقد المنطقة الصناعية بنجع حمادى
محافظ قنا يتفقد المنطقة الصناعية بنجع حمادى

المصرى اليوم

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