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ضبط المتهمين بسرقة مواقع تحت الانشاء بالقاهرة

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ضبط المتهمين بسرقة مواقع تحت الانشاء بالقاهرة ضبط المتهمين بسرقة مواقع تحت الانشاء بالقاهرة

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تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من رصد نشاط «صاحب مخزن خردة، سائق» بالفيوم لقيامه بحيازة معدات وأدوات بناء خاصة بالأعمال الإنشائية والكبارى داخل المخزن ملك الأول.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن وأمكن ضبطهما، وعثر بحوزتهما على سيارة قيادة الثانى ويعمل عليها كسائق محملة عليها 20 ماسورة حديدية «سقالات» -

4 مسامير حديدية «كبيرة الحجم»- 5 جوالات بداخلها كمية من الصواميل الحديدية خاصة بالكبارى وميزان حديدى جميعها مجهولة المصدر.

بمناقشتهما عن مصدر المضبوطات أقرا بتحصلهما عليها من أحد الأشخاص بقصد التصرف فيها بالبيع «كخردة»، واعترفا بعلمهما بأنها من متحصلات واقعة سرقة.

بتكثيف التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد هوية الأخير وتبين أنه عاطل، وباستهدافه تم ضبطه حال استقلاله سيارة «نقل بمقطورة» مُحمل عليها 5 بلتات من البلاط المزايكو بإجمالى 180 مترا، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين اعترف بقيامه بسرقة المضبوطات حمولة السيارة من داخل موقع تحت الإنشاء تابع لإحدى شركات المقاولات.

المصرى اليوم

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