حملة أمنية مكبرة تضبط 10 متهمين بحوزتهم آلي ومخدرات في أسيوط (صورة)

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وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، اليوم الأربعاء، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت عددا من قرى مركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 11 قطعة سلاح ناري «آلي»، وعدد من الطلقات النارية بحوزة 9 متهمين، مطلوب ضبط وإحضار عدد 6 منهم على ذمة إحدى القضايا، وضبط قضية مخدرات ضبط خلالها كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول بحوزة متهم.

اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات، وذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومتجري المواد المخدرة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين.