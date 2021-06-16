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نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2021

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نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2021 نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2021

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يترقب طلاب الشهادة الإعدادية، إعلان نتيجتهم نهاية الأسبوع الجاري في كافة محافظات .

وتتيح مديرية التربية والتعليم الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال تطبيق إلكتروني عبر الموبايل، أو عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بكل محافظة.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2021

وفي وقت سابق، كان عدد من مديريات التعليم في المحافظات أعلنت عن تصحيح أوراق الإجابة الخاصة بالطلاب أولا بأول بعد نهاية كل امتحان.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2021

وقال الدكتور محمد سعد محمد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، ان المؤشرات العامة مطمئنة للغاية، مشيراً إلى أنه وجه جميع المصححين ومقدري الدرجات بمراعاة الدقة والشفافية وتغليب مصلحة الطالب وجبر الكسر لصالحه.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي سوهاج 2021 (رابط)

نتيجة الصف الثالث الاعدادي كفر الشيخ 2021 (رابط)

نتيجة الصف الثالث الاعدادي أسوان 2021 (رابط)

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الإسكندرية 2021 (الرابط)

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الجيزة 2021 (الرابط )

لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة يمكن الدخول من هنا

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