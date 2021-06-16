فصل الكهرباء عن كفر شكر 4 ساعات الجمعة

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر شكر فصل التيار الكهربائي على مستوى المركز يوم الجمعة المقبلة، بداية من الساعة السابعة صباحا وحتى الحادية عشرة صباحا من نفس اليوم لإجراء أعمال صيانة في المحولات.

قال اللواء هشام رفعت رئيس المركز والمدينة، أنه يوجد خطة تستهدف صيانة المحولات وإصلاح الأعمدة الكهربائية بشوارع وطرق قرى الوحدات القروية والمدينة بهدف رفع كفاءة الإنارة.

وأشار إلى أنه تم القيام بعدة حملات في المدينة والقرى لرفع منظومة الاناره العامة ورفع كفاءة الكهرباء والإصلاح والصيانة المستمرة للأعمدة الكهربائية بشوارع وطرق المدينة وقرى الوحدات القروية.