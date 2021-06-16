محافظ قنا يتفقد مشروع ترفيق المناطق الصناعية «بهو» في نجع حمادي

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تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، صباح اليوم الأربعاء، أعمال تنفيذ شبكات البنية التحتية لمشروع ترفيق المناطق الصناعية «بهو» بنجع حمادي ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، رافقه حازم عمر نائب محافظ قنا والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بمحافظة قنا وعدد من القيادات التنفيذية والمعنيين بملف الإستثمار والمناطق الصناعية بالمحافظة .

محافظ قنا فى جولة تفقدية بمنطقة هو الصناعية بنجع حمادى

استمع محافظ قنا إلى شرح مفصل للأعمال التي يجري تنفيذها بشبكات البنية التحتية ومن ضمنها أعمال شبكات الجهد المتوسط والجهد المنخفض وأعمال مد الكابلات لشبكة الكهرباء والتي تضم 14 موزع و23 محول كهرباء وأعمال شبكات الاتصالات والغاز الطبيعي .

محافظ قنا فى جولة تفقدية بمنطقة هو الصناعية بنجع حمادى

وأكد محافظ قنا على ضرورة التنسيق بين الشركات التي تتولى تنفيذ الأعمال بالمناطق الصناعية ومسئولي برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والجهات التنفيذية بالمحافظة لضمان تنفيذ المشروع في أسرع وقت وبأعلى جودة، مشددا على الشركة المنفذة للمشروع الالتزام بتطبيق معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية في الأعمال المنفذة لتوفير بيئة آمنة للعاملين وذلك حرصًا على صحتهم وسلامتهم .

محافظ قنا فى جولة تفقدية بمنطقة هو الصناعية بنجع حمادى

و أشار إلى أن أعمال الترفيق ساهمت بشكل كبير في زيادة إقبال المستثمرين بالمنطقتين الصناعيتين بكلاحين قفط وهو نجع حمادي حيث خصصت الدولة نحو ٣ مليارات جنيه لتطوير وتوصيل المرافق، لافتا إلى أن إجمالي عدد المصانع وصل إلى 285 مصنع منها 79 مصنع منتج و157 مصنع في مرحلة الإنشاء و49 مصنع في مرحلة استخراج التراخيص بتكلفة إجمالية استثمارية بلغت 2 مليار 969 مليون جنيه، مؤكدا أن المحافظة تسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخا استثماريا جاذبا للمستثمرين وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب وتحسين مستوى الدخل بما ينعكس على الاقتصاد المصري .