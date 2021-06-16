أخبار عاجلة

خالد الجندى: نعيش ثورة تصحيح تضرب المتاجرين بالدين -
بسبب كورونا .. طوكيو تمنع مرور شعلة «أولمبياد 2020» بالطرقات العامة -
نقابة المهندسين بالإسكندرية تطلق «الكامب الصيفى» لأنشطة الأطفال -
الأوبرا تحتفل بذكرى 30 يونيو مع أطفال «تنمية المواهب» -
بث مباشر ألماينا (0) إنجلترا (0) لحظة بلحظة -
تحسين المزاج وإنقاص الوزن.. 7 فوائد لشرب الماء في الصباح -
دنيا سمير غانم توجه رسالة مؤثرة إلى والدها بعد 40 يوما على رحيله -
بعد قليل.. وزير التعليم يعلن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة -
إزالة 3 حالات تعد على أرض زراعية بمركز إسنا جنوب الأقصر -
أنغام: شيرين عبدالوهاب بنت أصول ومتربية عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

خالفوا تعليمات كورونا.. الداخلية تضبط 13429 مواطن لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية

Print
خالفوا تعليمات كورونا.. الداخلية تضبط 13429 مواطن لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية خالفوا تعليمات كورونا.. الداخلية تضبط 13429 مواطن لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية، عن ضبط (13429) شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية، وضبط (269) قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير (1051) مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة، (تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الإحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

قالت الداخلية: «في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس «كورونا» والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط (13429) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (13357) شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (72) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة»

وأضافت:: «تم تحرير (1051) مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (269) قضية في مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (2094) أرجيلة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة» .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خالد الجندى: نعيش ثورة تصحيح تضرب المتاجرين بالدين

خالد الجندى: نعيش ثورة تصحيح تضرب المتاجرين بالدين

بسبب كورونا .. طوكيو تمنع مرور شعلة «أولمبياد 2020» بالطرقات العامة

بسبب كورونا .. طوكيو تمنع مرور شعلة «أولمبياد 2020» بالطرقات العامة

نقابة المهندسين بالإسكندرية تطلق «الكامب الصيفى» لأنشطة الأطفال

نقابة المهندسين بالإسكندرية تطلق «الكامب الصيفى» لأنشطة الأطفال

الأوبرا تحتفل بذكرى 30 يونيو مع أطفال «تنمية المواهب»

الأوبرا تحتفل بذكرى 30 يونيو مع أطفال «تنمية المواهب»