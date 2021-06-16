«الاعتماد والرقابة الصحية» تعلن تفعيل العمل بمعايير الاعتماد الدولي بمنظومة التأمين الصحي الشامل غدًا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم الهيئة العامة الاعتماد والرقابة الصحية، مؤتمرا صحفيا، غدا الخميس، للإعلان عن تفعيل العمل بمعايير مراكز ووحدات الرعاية الأولية PHC الصادرة عن الهيئة، والحاصلة على الاعتماد الدولي لجودة الرعاية الصحية (الإسكوا) .

ومن المقرر إعلان تأثير الاعتماد الدولي في تطوير القطاع الصحي المصري، وتغيير شكل الخدمات الصحية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، وكذلك دورها المحوري في دعم مبادرات الرئيس في الصحة، وفي الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وذلك وفقا لمقاييس دولية تحقيقا لمستهدفات رؤية مصر 2030 في جودة حياة المواطن المصري.

ويعقد المؤتمر تحت عنوان «حياة كريمة للمصريين بمعايير صحية معتمدة دوليا»، وذلك بحضور: الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور إسلام أبويوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، والدكتور حسام أبوساطي المدير التنفيذي لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية.