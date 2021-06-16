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بعد وصفه قانون الأسرة بـ«الزفت».. عصام عجاج ينسحب على الهواء من «90 دقيقة»

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بعد وصفه قانون الأسرة بـ«الزفت».. عصام عجاج ينسحب على الهواء من «90 دقيقة» بعد وصفه قانون الأسرة بـ«الزفت».. عصام عجاج ينسحب على الهواء من «90 دقيقة»

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نشبت مشادة كلامية على الهواء، ببرنامج «90 دقيقة» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على شاشة «المحور»، بين عصام عجاج المحامي، وولاء عادلي، المحامية، والدكتورة إيمان الريس استشاري العلاقات الأسرية، بسبب تصريحات رئيس نادي المطلقات عن حصول السيدة المطلقة على نصف ثروة زوجها عقب الطلاق.

بدأت النقا، حين تحدث عجاج، قائلاً: «الست اللى تطلق من زوجها، متاخدش نص ثروته فقط.. لا تاخد نص قلبه ونصف فشته.. فين السيدات الموجودة بالشارع؟»، واصفاً: قانون الأسرة بـ«قانون زفت».

فيما رفضت الإعلامية بسمة وهبة، تصريحات المحامي عصام عجاج، وقالت: «أتحفظ على هذه الكلمات.. إحنا في حلقة مش خناقة، مش هكمل الحلقة بأسلوبك المرفوض ده».

ليقرر عجاج الانسحاب من الحلقة قائلاً: «الحلقة انتي عايزاها تمشي بشكل معين، لما احفظ الكلام اللي عايزينه أبقي اتكلم».

بينما واجهت الدكتورة إيمان الريس استشاري العلاقات الأسرية، المحامي عجاج، وقالت له: «ما الحل القانوني لحصول المرأة على حقوقها.. ليس لديك حلول».

من جانبها، قالت المحامية ولاء عدلي، إلى أن الدعوى بحصول الزوجة على نصف ثروة الزوج في حالة الطلاق أمر غير قابل للتطبيق، مشددة على ضرورة تعويض المرأة التي يتم طلاقها ودون أخذ رائيها.

المصرى اليوم

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