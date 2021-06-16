محافظ جنوب سيناء يستقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية

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استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، في إطار متابعة الإستعدادات الخاصة بإطلاق خدمة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء ، بحضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، ومتدربي الأكاديمية الوطنية للتدريب.

يشار إلى أن محافظة جنوب سيناء هي واحدة ضمن محافظات المرحلة الأولى الست، لمنظومة التأمين الصحي الشامل وهم: (بورسعيد، الإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء)، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ 1 أكتوبر الماضي؛ تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وهي واحدة من المحافظات الثلاث ( الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء) التي تم إطلاق المنظومة بهم تجريبيًا في 16 فبراير 2021.