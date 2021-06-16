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.. أصغر مشجعة للأخضر تعبّر عن سعادتها بفوز وتأهله

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حضرت مع أسرتها لمؤازرة وتشجيع اللاعبين في مباراة أوزبكستان

فيديو.. أصغر مشجعة للأخضر تعبّر عن سعادتها بفوز المنتخب وتأهله

عبّرت أصغر مشجعة للمنتخب السعودي لكرة القدم الطفلة "ريما"، عن سعادتها بالفوز والتأهل بعدما حضرت المباراة أمس بصحبة أسرتها بملعب مرسول بارك بالرياض لمؤازرة وتشجيع الأخضر.

وظهرت الطفلة وهي تلوح بالأعلام الخضراء مفتخرة وسعيدة بوطنها ومنتخبها، وأكد رائد العمرو لـ"سبق"، حرصهم على اصطحاب أبنائهم لمثل هذه المناسبات الوطنية؛ لغرس قيم الانتماء وحب الوطن، وهذا من أبسط حقوق والوطن علينا، وإن شاء الله يرفع رؤوسنا في جميع المحافل والبطولات ويبيض وجوهنا كعادته.

وأشاد بمستوى التنظيم المتميز الذي فاق توقعاته؛ منوهًا بوعي الحضور والجماهير بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وعبّر الأطفال (عبدالله، وسلطان، وفيصل) عن سعادتهم بحضور المباراة التي تَوّجها فوز المنتخب السعودي وتأهله، وقال رامي عبدالله العمر: أنا فخور بأنني سعودي في ظل قيادتنا الرشيدة، وكنا من الدول الرائدة في قيادة أزمة جائحة ، والدليل وجودنا الليلة في هذا المكان وسط تنظيم رائع ومتميز، وإن شاء الله نظل دائمًا شعبًا واعيًا وعلى قدر المسؤولية؛ مؤكدًا ثقتهم بالمستويات المشرّفة التي يقدّمها لاعبو الأخضر، وأنهم سيرفعون رؤوسنا؛ متمنيًا لهم التوفيق والفوز.

وكان وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قد قدّم التهنئة لأعضاء الجهاز الفني والإداري ولاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بمناسبة التأهل للتصفيات المؤهلة للمونديال وكأس آسيا.

وقال "الفيصل" من خلال تغريدة في حسابه في "تويتر": "ألف ألف مبروك يا أبطال هذا الانتصار والتأهل للتصفيات النهائية المؤهلة لمونديال 2022 والوصول لنهائيات كأس آسيا 2023، مبروك للجميع".

وحقق الأخضر السعودي فوزًا ثمينًا على نظيره أوزبكستان 3/0 وضعته في الصدارة.

فيديو.. أصغر مشجعة للأخضر تعبّر عن سعادتها بفوز المنتخب وتأهله

فيديو.. أصغر مشجعة للأخضر تعبّر عن سعادتها بفوز المنتخب وتأهله

فيديو.. أصغر مشجعة للأخضر تعبّر عن سعادتها بفوز المنتخب وتأهله

فيديو.. أصغر مشجعة للأخضر تعبّر عن سعادتها بفوز المنتخب وتأهله

فيديو.. أصغر مشجعة للأخضر تعبّر عن سعادتها بفوز المنتخب وتأهله

فيديو.. أصغر مشجعة للأخضر تعبّر عن سعادتها بفوز المنتخب وتأهله

فيديو.. أصغر مشجعة للأخضر تعبّر عن سعادتها بفوز المنتخب وتأهله

فيديو.. أصغر مشجعة للأخضر تعبّر عن سعادتها بفوز المنتخب وتأهله

فيديو.. أصغر مشجعة للأخضر تعبّر عن سعادتها بفوز المنتخب وتأهله

فيديو.. أصغر مشجعة للأخضر تعبّر عن سعادتها بفوز المنتخب وتأهله

فيديو.. أصغر مشجعة للأخضر تعبّر عن سعادتها بفوز المنتخب وتأهله

فيديو.. أصغر مشجعة للأخضر تعبّر عن سعادتها بفوز المنتخب وتأهله

فيديو.. أصغر مشجعة للأخضر تعبّر عن سعادتها بفوز المنتخب وتأهله

فيديو.. أصغر مشجعة للأخضر تعبّر عن سعادتها بفوز المنتخب وتأهله

فيديو.. أصغر مشجعة للأخضر تعبّر عن سعادتها بفوز المنتخب وتأهله

فيديو.. أصغر مشجعة للأخضر تعبّر عن سعادتها بفوز المنتخب وتأهله

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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