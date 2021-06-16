أخبار عاجلة

خالد الجندى: نعيش ثورة تصحيح تضرب المتاجرين بالدين -
بسبب كورونا .. طوكيو تمنع مرور شعلة «أولمبياد 2020» بالطرقات العامة -
نقابة المهندسين بالإسكندرية تطلق «الكامب الصيفى» لأنشطة الأطفال -
الأوبرا تحتفل بذكرى 30 يونيو مع أطفال «تنمية المواهب» -
بث مباشر ألماينا (0) إنجلترا (0) لحظة بلحظة -
تحسين المزاج وإنقاص الوزن.. 7 فوائد لشرب الماء في الصباح -
دنيا سمير غانم توجه رسالة مؤثرة إلى والدها بعد 40 يوما على رحيله -
بعد قليل.. وزير التعليم يعلن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة -
إزالة 3 حالات تعد على أرض زراعية بمركز إسنا جنوب الأقصر -
أنغام: شيرين عبدالوهاب بنت أصول ومتربية عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

الداخلية تبحث عن صاحب تجارة الحشيش

Print
الداخلية تبحث عن صاحب فيديو تجارة الحشيش الداخلية تبحث عن صاحب تجارة الحشيش

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تكثف أجهزة الامن بوزارة الداخلية جهودها لكشف حقيقة ظهور شاب صعيدى يجلس داخل غرفة وإلى جواره كميات من المخدرات بانواعها ومبالغ مالية،

وأدلى الشاب أثناء حديثه فى الفيديو باعترافات تفصيلية مؤكدا انه يتاجر فى المخدرات بانواعها "حشيش ،بانجو،أقراص مخدرة مثل التامول"لم يكتف الشاب بالحديث عن تجارته فى المخدرات وترويجه لها فى صريح تم بثه على مواقع التواصل الإجتماعى مؤكدا ان تجارته فى المخدرات افضل من السرقة والتهليب .

وبدأ صاحب الفيديو حديثه بالافصاح عن رقم هاتفه المحمول بهدف قيام راغبى شراء المخدرات الاتصال به والتنسيق معه لمعرفة كيفية الحصول على المواد المخدرة ومكان ووسيلة التوصيل ،تم تشكيل فريق بحثى عالى المستوى لرصد المكان والشخص الذى قام ببث الفيديو وسرعة ضبطه واحضاره للتحقيق معه وضبط وتحريز السلاح النارى والمخدرات الموجودة فى الفيديو .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«سقفة.. سقفة».. ليلى زاهر تحتفل بتخرجها وشقيقتها وتغني أمام أساتذتها (فيديو)

«سقفة.. سقفة».. ليلى زاهر تحتفل بتخرجها وشقيقتها وتغني أمام أساتذتها (فيديو)

مشجعة تتسبب في كارثة رياضية بسبب «لافتة» (فيديو)

مشجعة تتسبب في كارثة رياضية بسبب «لافتة» (فيديو)

بالفيديو.. سائح يطير فوق رؤوس سكان نيويورك بتصريح رسمي

بالفيديو.. سائح يطير فوق رؤوس سكان نيويورك بتصريح رسمي

نضال الأحمدية تهاجم حسام حبيب: يعاني من الغطرسة.. ولم يستطع نفي كلام والده (فيديو)

نضال الأحمدية تهاجم حسام حبيب: يعاني من الغطرسة.. ولم يستطع نفي كلام والده (فيديو)