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تكثف أجهزة الامن بوزارة الداخلية جهودها لكشف حقيقة ظهور شاب صعيدى يجلس داخل غرفة وإلى جواره كميات من المخدرات بانواعها ومبالغ مالية،

وأدلى الشاب أثناء حديثه فى الفيديو باعترافات تفصيلية مؤكدا انه يتاجر فى المخدرات بانواعها "حشيش ،بانجو،أقراص مخدرة مثل التامول"لم يكتف الشاب بالحديث عن تجارته فى المخدرات وترويجه لها فى فيديو صريح تم بثه على مواقع التواصل الإجتماعى مؤكدا ان تجارته فى المخدرات افضل من السرقة والتهليب .

وبدأ صاحب الفيديو حديثه بالافصاح عن رقم هاتفه المحمول بهدف قيام راغبى شراء المخدرات الاتصال به والتنسيق معه لمعرفة كيفية الحصول على المواد المخدرة ومكان ووسيلة التوصيل ،تم تشكيل فريق بحثى عالى المستوى لرصد المكان والشخص الذى قام ببث الفيديو وسرعة ضبطه واحضاره للتحقيق معه وضبط وتحريز السلاح النارى والمخدرات الموجودة فى الفيديو .