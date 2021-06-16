بايدن يرشح كين سالازار سفيرًا للمكسيك

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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس بايدن رشح وزير الداخلية والسيناتور السابق عن ولاية كولورادو كين سالازار سفيراً لدى المكسيك.

وسالازار، المولود في ولاية كولورادو، هو عضو في الحزب الديمقراطي وكان عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية كولورادو من عام 2005 إلى عام 2009، بالإضافة إلى أدواره في الحكومة الفيدرالية، كان سالازار أيضًا المدعي العام لولاية كولورادو وكان أول لاتيني ينتخب لمنصب على مستوى الولاية.

وخلال إدارة أوباما، شغل منصب وزير الداخلية، حيث كان له دور قيادي في الطاقة والمناخ، وأجندة الحفاظ على الأمة.

ومن بين أعمالة البارزة في وزارة الداخلية تنفيذ حظر لمدة 20 عامًا على تعدين اليورانيوم من الأراضي العامة في عام 2012.

وأشار بيان البيت الأبيض إلى أن اللغة الأم لـ «سالازار» هي الإسبانية.

وفي الوقت الحالي هو شريك مع شركة المحاماة «WilmerHale».

ويأتي ترشيحه في الوقت الذي تكافح فيه إدارة بايدن للتعامل مع ما يمكن أن يكون أكبر موجة من المهاجرين على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة منذ 20 عامًا، خاصة مع زيادة عدد الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم على الحدود مع المكسيك. وسيحتاج ترشيح سالازار إلى موافقة مجلس الشيوخ.