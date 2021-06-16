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محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لــ٧٠ قرية

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محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لــ٧٠ قرية محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لــ٧٠ قرية

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اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المخططات التفصيلية لعدد ٧٠ قرية بالوحدات المحلية التابعة لمراكز أطفيح والصف والحوامدية وكرداسة وأوسيم ومنشأة القناطر والعياط وحى الوراق.

أكد أنه تم اعتماد المخططات التفصيلية عقب موافقة الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتنظيم أعمال البناء والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف وإستيعاب الزيادة السكانية وإستكمال أعمال التطوير والتنمية بكافه مدن ومراكز المحافظة، مشيراً أن القرى التي تم اعتماد المخططات التفصيلية لها هي قرى مسجد موسى وبنى صالح وصول والقبايات وكفر الواصلين وكداية والصالحية والرقة البحرية والرقة القبلية وقرية كفر قنديل والكريمات ودير الميمون والخرمان بمركز أطفيح.

وفى مركز الصف، تم اعتماد المخططات التفصيلية لقرى الديسمى وأسكر والودى وعرب الحصار والجزيرة الشقراء والأقواز والمنشى والفهميين وغمازة الصغرى ونجوع العرب والحى وعرب الحصار البحرية وكفر طرخان.

وفى مركز كرداسة، قرى برك الخيام وناهيا والمعتمديه بالإضافة إلى قرى سقيل والكوم الاحمر والبراجيل وبشتيل بمركز أوسيم وقرى طناش ونزلة الزمر وجزيرة محمد بحى الوراق.

وبمركز منشأة القناطر تم اعتماد المخصصات التفصيلية لقرى وردان وبنى سلامة والمنصورية وعزبة محمود عبدالصمد. وبمركز العياط تم اعتماد قرى كفر قاسم والمقطافية ومنشأه أبوالعباس وميت القائد والعامريه وكفرعمار والناصريه وجرزا والبرغوثي والقطورى وكفر جرزا والرقة الغربية وأبورويش وكفر الضبعي وبرنشت واللهيبى وبدسا وكفر الرفاعى وكفر حميد والدناوية وطهما ومنشأة عبدالسيد والمساندة وبيدف وكفر شحاته واللشت والجمله وبهما والمتانيا إلى جانب قريتى أم حنان والشيخ عتمان بمدينة الحوامدية.

وقال محافظ الجيزة إن المخططات التفصيلية التي تم اعتمادها يبدأ العمل بها من اليوم التالى للنشر بالجريدة الرسمية وذلك تيسيراً على المواطنين في الحصول على التراخيص اللازمة للبناء، مؤكداً على أهمية المخططات التفصيلية في المساهمة في إحداث التنمية العمرانية والسكانية وضمان الإلتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون 119لسنة 2008 بالإضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعدي ومنع ظهور مناطق عشوائية، مشيرا إلى أنه تم مراعاة ضوابط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين ومراعاة التخطيط العمرانى مستقبلا بما يتناسب مع المرحلة المقبلة.

المصرى اليوم

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