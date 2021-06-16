أخبار عاجلة

خالد الجندى: نعيش ثورة تصحيح تضرب المتاجرين بالدين -
بسبب كورونا .. طوكيو تمنع مرور شعلة «أولمبياد 2020» بالطرقات العامة -
نقابة المهندسين بالإسكندرية تطلق «الكامب الصيفى» لأنشطة الأطفال -
الأوبرا تحتفل بذكرى 30 يونيو مع أطفال «تنمية المواهب» -
بث مباشر ألماينا (0) إنجلترا (0) لحظة بلحظة -
تحسين المزاج وإنقاص الوزن.. 7 فوائد لشرب الماء في الصباح -
دنيا سمير غانم توجه رسالة مؤثرة إلى والدها بعد 40 يوما على رحيله -
بعد قليل.. وزير التعليم يعلن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة -
إزالة 3 حالات تعد على أرض زراعية بمركز إسنا جنوب الأقصر -
أنغام: شيرين عبدالوهاب بنت أصول ومتربية عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزير النقل يكرم شركة موانئ العراق بدرع الإبداع والتميز

Print
وزير النقل يكرم شركة موانئ العراق بدرع الإبداع والتميز وزير النقل يكرم شركة موانئ العراق بدرع الإبداع والتميز

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الفريق كامل الوزير، َوزير النقل الشركة العامة لموانئ العراق، بدرع التميز والإبداع، بحضور قيادات النقل البحري في والعالم.

وقال المدير العام للشركة فرحان الفرطوسي: «إن هذا التكريم شهادة مهمة بحق وزارة النقل والموانئ العراقية وعملها وفق المعايير الدولية، لافتا إلى أن عمل الموانئ شهد طفرة نوعية من خلال تنظيم الأعمال الملاحية وتطوير الأرصفة وبناء منشآت جديدة وبواخر ووحدات بحرية ساندة» .

من جانبه قال وزير النقل، خلال فعاليات مؤتمر مارلوج إن هذا المؤتمر السنوي أصبح من أهم المحافل التي تجمع صناع القرار لتبادل الآراء والخبرات في مجال صناعة النقل البحري والأنشطة المرتبطة به.

وأضاف أن شعار هذا العام «الرقمنة في صناعة الموانئ البحرية» في سياق ما تم تناوله العام الماضي، وكان الحديث فيه عن الثورة الصناعية الرابعة وتأثيرها على التكامل بين المدينة والميناء .

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
محمد مرجان: حان الوقت لتحويل الرياضة المصرية إلى صناعة تُدار بفكر إستثماري إحترافي

محمد مرجان: حان الوقت لتحويل الرياضة المصرية إلى صناعة تُدار بفكر إستثماري إحترافي

رئيس جامعة القاهرة: الجذور المشتركة بين مصر وأفريقيا تتمثل في الأرض والدم والتاريخ

رئيس جامعة القاهرة: الجذور المشتركة بين مصر وأفريقيا تتمثل في الأرض والدم والتاريخ

الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو

الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو

إسماعيل مختار: 30 يونيو رمز لمصر الجديدة التي طالما حلمنا بها

إسماعيل مختار: 30 يونيو رمز لمصر الجديدة التي طالما حلمنا بها