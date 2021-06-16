وزير النقل يكرم شركة موانئ العراق بدرع الإبداع والتميز

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كرم الفريق كامل الوزير، َوزير النقل الشركة العامة لموانئ العراق، بدرع التميز والإبداع، بحضور قيادات النقل البحري في مصر والعالم.

وقال المدير العام للشركة فرحان الفرطوسي: «إن هذا التكريم شهادة مهمة بحق وزارة النقل والموانئ العراقية وعملها وفق المعايير الدولية، لافتا إلى أن عمل الموانئ شهد طفرة نوعية من خلال تنظيم الأعمال الملاحية وتطوير الأرصفة وبناء منشآت جديدة وبواخر ووحدات بحرية ساندة» .

من جانبه قال وزير النقل، خلال فعاليات مؤتمر مارلوج إن هذا المؤتمر السنوي أصبح من أهم المحافل التي تجمع صناع القرار لتبادل الآراء والخبرات في مجال صناعة النقل البحري والأنشطة المرتبطة به.

وأضاف أن شعار هذا العام «الرقمنة في صناعة الموانئ البحرية» في سياق ما تم تناوله العام الماضي، وكان الحديث فيه عن الثورة الصناعية الرابعة وتأثيرها على التكامل بين المدينة والميناء .