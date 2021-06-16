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«صحة المنيا» تنظم قافلة طبية لخدمة أهالي قرية دلجا بديرمواس ضمن «حياة كريمة» 

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«صحة المنيا» تنظم قافلة طبية لخدمة أهالي قرية دلجا بديرمواس ضمن «حياة كريمة»  «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية لخدمة أهالي قرية دلجا بديرمواس ضمن «حياة كريمة» 

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تنظم مديرية الصحة بالمنيا، الأربعاء، قافلة طبية علاجية بقرية دلجا بمركز ديرمواس، على مدار يومين متتاليين 16 و17 يونيو الجاري، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، وفي إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، في تصريحات الأربعاء، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها «الأطفال- الباطنة- الأسنان- الجلدية – القلب والصدر»، مشيرًا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

المصرى اليوم

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