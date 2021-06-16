«تعليم الإسكندرية» تعلن قبول أول دفعة بالمدرسة التكنولوجية لتصنيع المعدات الميكانيكية

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قال الدكتور محمد سعد محمد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أنه سيتم قبول أول دفعة من الطلاب الملتحقين بالمدرسة التكنولوجية التطبيقية لتصنيع المعدات المعدنية الميكانيكية – الأولى من نوعها المتخصصة في المجال في برج العرب الإسكندرية – العام الدراسى المقبل 2021/2022، مشيرا إلى أن الدفعة الأولى يبلغ قوتها الطلابية 96 طالبًا من الحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام بحد أدنى 250 درجة، فضلاً عن اجراء مقابلات شخصية إلى جانب المجموع.

وأضاف «سعد»، خلال ندوة بعنوان «دور التربية والتعليم في النهوض بالخدمة التعليمية في ظل الظروف الإستثنائية التي يمر بها العالم»، نظمتها نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية مساء أمس بحضور فكري عبد السلام نقيب الصحفيين وإدارتها هدى الساعاتى رئيس اللجنة الثقافية في النقابة، أن المدرسة الجديدة لمعروفة بـ«GIT» للتكنولوجيا التطبيقية ببرج العرب، تُعد الأولى من نوعها في الإسكندرية، وتستهدف إدخال نوعية تعليم جديدة للتعليم الفني في سابقة هي الأولى بالمحافظة، وستكون المدرسة متخصصة بمجالات إنتاج الماكينات الصناعية، وتشكيل وتشغيل المعادن، وتصميم وتركيب وصيانة دوائر التحكم الكهربائية للماكينات الصناعية، وتشغيل وبرمجة ماكينات الإنتاج، والبرمجة ونظم المعلومات الإلكترونية، وتكنولوجيا اللحام .

وأوضح أن افتتاح مثل هذه النوعية من التعليم الفني، يأتي في إطار توجه الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 وعمل طفرة ونقلة نوعية في مجال إنتاج الماكينات الصناعية وقطع غيار السيارات، من خلال الارتكاز على نموذج الشراكة بين الحكومة متمثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والقطاع الخاص وإحدى مؤسسات ضمان الجودة، حيث قامت الوزارة بتوقيع بروتوكول مع شركة ( GIT ) لإنشاء هذه المدرسة، لافتا إلى أن المدرسة تهدف إلى بناء نموذج مصري جديد للتعليم المزدوج يحافظ على التوازن بين التعليم القائم على العمل والتعليم داخل قاعات الدراسة وكذلك التوافق مع احتياجات الصناعة من خلال برامج دراسية مبنية وفقا لمنهجية الجدارات، وتأهيل خريجين يتمتعون بصفات شخصية تنافسية تتماشى مع الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل المحلي والعالمي .

وتحدث وكيل الوزارة عن مزايا المدرسة الجديدة، قائلاً أنه سيحصل خريجيها على دبلوم فني معتمد دوليا، فضلاً عن مكافأة مالية خلال الدراسة ورعاية اجتماعية مميزة، ويحصل المتميزون بعد التخرج على فرصة عمل لائقة لدى الشريك الصناعي، بالإضافة إلى إمكانية العمل بأجر كمتدرب في العطلة الصيفية، ويحصل المعلمون المتميزون على حوافز مادية ومعنوية من خلال الشريك الصناعي وفق المتابعة والتقييم المستمر، بالإضافة إلى برامج تدريبية عالية الجودة بواسطة خبراء معتمدين .

وقال إنها تأتي ضمن خطة الوزارة لتوقيع عدد من البروتوكولات لإنشاء شبكة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف التخصصات كنموذج للتعليم الفني المطور في مصر والمتوقع أن يصل عددها إلى 100 مدرسة بحلول عام 2030، حيث جرى إنشاء 3 مدارس في عام 2018، و8 مدارس في عام 2019، و5 مدارس في عام 2020، على تتكفل وزارة التربية والتعليم بتوفير المبنى المدرسي وبنيته الأساسية ومعظم معدات التدريب والمعامل والورش اللازمة واختيار معلمين من العاملين بالتربية والتعليم وفقا لمعايير تنافسية ومتابعة أدائهم بشكل مستمر واختيار إدارة مرنة للمدرسة بالشراكة مع القطاع الخاص، واختيار الطلاب الجدد بعد الانتهاء من المرحلة الإعدادية وفق اختبارات قبول اختبارات طبية وبدنية وسلوكية .

وأكد وكيل الوزارة أنه تم الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات الشهادة الإعدادية بالمحافظة، وتجرى حالياً مرحلتى المراجعة والرصد استعدادا لظهور النتيجة،التي من المحتمل أن تظهر مع بداية الأسبوع المقبل، حيث روعى بعض الشكاوى من بعض المواد مثل الجبر.

وردا على سؤال حول الدبلومات الفنية، أوضح أنها ستبدأ السبت المقبل حيث يخوض 24 ألف و665 طالب وطالبة، الامتحانات أمام 90 لجنة موزعة على التخصصات بواقع 39 للتعليم الصناعي،و45 للتعليم التجاري والفندقي و6 لجان للتعليم الزراعي، فضلا عن تجهيز 23 استراحة للمراقبين 18 للرجال و14 للسيدات.

وعن امتحانات الثانوية العامة هذا العام، أكد «سعد» انتهاء المديرية استعداداتها لاستقبال الامتحانات والتى تجرى يوليو المقبل، مشيرا إلى أن هناك استعدادات مكثفة لامتحانات الثانوية العامة، حيث ستكون الامتحانات مختلفة هذا العام عن طريق الاختيار من المتعدد، ولا يوجد اسئلة مقالية، باستخدام التابلت وتم الانتهاء من البنية التكنولوجية الخاصة بها في تلك اللجان ،اما الراسبون وطلاب المنازل والسجون سيتم عقد لجان خاصة لهم.

ولفت إلى أنه جرى تطعيم المراقبين والملاحظين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة بلقاح كورونا المستجد، استعدادا للامتحانات وحصل 900 مراقب كمرحلة أولى على المصل، وتستهدف تطعيم 6 الاف معلم في المرحلة الثانية.

وعن المدارس القومية، قال «سعد»، أن المحافظة تضم 39 مدرسة قومية والوزارة لديها الإشراف المالى والإدارى، مؤكدًا أن مشاكل المعاهد القومية في طريقها للإصلاح من خلال زيادة صلاحيات المديرية للمتابعة والإشراف وتعديل المسار، كما يوجد إشراف فنى من الوزارة والمديرية على المدارس الخاصة ولدينا صلاحيات للمتابعة ولكن الشكاوى غالبا ما تكون في زيادة المصروفات ويتم التحرك على الفور فور تلقى شكاوى من أولياء الأمور.

وفى نهاية اللقاء كرم فكرى عبدالسلام نقيب الصحفيين بالاسكندرية، الدكتور محمد سعد وكيل أول الوزارة وأهداه درع النقابة، في حضور عبدالحميد المصرى مدير عام العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم.

الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التعليم فى الاسكندرية بندوة نقابة الصحفيين

الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التعليم فى الاسكندرية بندوة نقابة الصحفيين

الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التعليم فى الاسكندرية بندوة نقابة الصحفيين