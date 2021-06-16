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يعترف بعدم توثيق عقد مصطفي محمد

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الزمالك يعترف بعدم توثيق عقد مصطفي محمد يعترف بعدم توثيق عقد مصطفي محمد

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تحدث ابراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية السابق بنادي عن أزمة ملف تمديد عقد مصطفى محمد.

وقال ابراهيم في تصريحات تليفزيونية: «مصطفى محمد مدد عقده مع الزمالك ولكن على بياض ويحتاج العقد لوضع المقابل المادي».

وأضاف «اختلفنا مع مصطفى محمد على قيمة العقد بعد تمديده، أراد زيادة المبلغ وأردنا وضع نفس المبلغ الذي يحصل عليه اللاعب ولذلك قررنا توقيع العقود على بياض لحين رؤية ما سيحدث».

وتابع «المفروض مع أول زيارة لمصطفى محمد في يوثق العقد ولكن مدة العقد انتهت وبالتالي أصبح ما اتفقنا عليه غير موثق».

وواصل ابراهيم عبدالله «احتفظت بالعقد معي بعد الرحيل لمدة شهر في منزلي ولم يتم توثيق العقد حتى الآن».

وأضاف «مصطفى لم يرفض توثيق العقود، هو معترف بتوقيعه حتى لو العقد ده متوثقش، يقدر يقعد مع مجلس الإدارة دلوقتي ويحط الأرقام إلى شايف انها تخدمه بموافقة الإدارة الحالية، مصطفى لن يرفض توثيق العقد هو عارف فضل نادي الزمالك عليه».

وأردف «في أول زيارة لمصطفى محمد لمصر يقدر يوثق عقد جديد، لسة فاضله سنتين ونص لو رجع من الإعارة بدون توثيق العقد الجديد».

المصرى اليوم

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